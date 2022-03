Acusa PAN gobierno fallido de AMLO por ola de violencia

Ciudad de México. Bajo la leyenda Estado Fallido México de Luto los senadores del PAN recriminaron la violencia que imperan en diversos puntos del país.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Julen Rementería expuso que las circunstancias son lamentables y calificó al gobierno del presidente AMLO como un gobierno fallido.

“Estamos en México ante un gobierno fallido. Lo ocurrido en Michoacán es inconcebible. Casualmente en San José de Gracia no sabe nada. ¿Por qué pretenden insistir en que no han encontrado cuerpos, en minimizar el uso que hay detrás de todo eso? ¿Dónde está el gabinete de seguridad, ese que se reúne cada mañana a analizar, dicen, los problemas de la agenda en esa materia?”, dijo Rementería.

El coordinador parlamentario expuso que no se puede pensar que las autoridades de esa comunidad se hayan enterado por las redes sociales respecto a los hechos tan lamentables.

“Hablar de civiles retenidos y fusilados no se había visto en México y ojalá nunca más se vea. Lamentablemente no podemos aceptar eso porque el gobierno de la República no hace su trabajo en esta materia”, abundó Rementería del Puerto.

“El fusilamiento de 17 personas es un acto terror en nuestro país. Este tipo de actos que están atemorizando a toda la población y están fuera de control en México. El gobierno minimiza los hechos, se está normalizando la violencia”, dijo el senador Damián Zepeda al subrayar que cada seis días hay un multihomicidio en algún estado de la república.

“Este gobierno ya tiene lastimosamente su Ayotzinapa, y es en Michoacán. Este gobierno de Michoacán y de Morena ya tiene lastimosamente su casa blanca y es la casa gris de Houston”, coincido la senadora del PAN Kenia López Rabadán.

“Por supuesto que queremos la paz en todos lados pero aquí en México está aterrada la ciudadanía por lo que está sucediendo. Le exigimos al gobierno que garantice la paz de los mexicanos; que cambie la estrategia de seguridad”, abundó Zepeda Vidales.

“Hay una estrategia escrita pero evidentemente está estrategia no ha funcionado, no ha servido absolutamente para nada, porque lejos de mejorar la seguridad ha empeorado pero ha empeorado a pasos agigantados. Cuando se decía que estábamos mal estábamos cómo se dice por ahí menos peor”, coincidió Rementería.

“Es increíble que lo quieran minimizar diciendo ‘no están los cadáveres’. Bueno tampoco en Ayotzinapa estuvieron. Obviamente a las familias las amenazaron. Tú escuchas los testimonios locales y les pidieron que se encerraran mientras lavaban la escena del crimen”, concluyó Xóchitl Gálvez.