PRI pide a Morena retirar anuncio de revocación de mandato

Ciudad de México. La presencia de espectaculares que promueven la revocación de mandato a favor del presidente López Obrador, divide opiniones entre el PRI y Morena.

En el PRI piden al partido mayoritario respetar el fallo de la autoridad electoral, pues, recordó que los lineamientos de la revocación prohíben hacer campaña desde los partidos y gobiernos.

“La disputa entre Morena y el INE es innecesaria, se tiene que acatar lo que se está diciendo por la autoridad electoral y bajar todos estos espectaculares que un día para otro aparecieron en el país. Los espectaculares se tiene que explicar de dónde viene el dinero, se tienen que quitar inmediatamente”, dijo Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI.

Pero en Morena se deslindaron de la compra de los anuncios.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de la mayoría reclamo “que se ponga a trabajar la Unidad de Fiscalización, la gente se ha hecho responsable, lo dice. Eso es lo malo, cuando uno se deja llevar solamente por la comodidad del escritorio, por las grandes oficinas muy cómodas, y no conocen la realidad del pueblo. La gente participa, no son los partidos, se organizan, se juntan, cooperan y eso, hasta para elegir a las candidatas para las fiestas de primavera, así se hacen”.

Y las opiniones fueron más allá.

Morena exigió a los consejeros del INE leer despacio y con cuidado la reforma del 2007.

“Se estableció que no era posible y no debería de permitirse, por eso la reforma, que funcionarios públicos destinaran recursos para la compra de propaganda. Ellos no han hecho una interpretación adecuada de la Ley, ese es el problema de actuar con una fijación, con fobia, o con filia, a favor de alguien o en contra de alguien y romper los principios de imparcialidad, de certeza que debe de tener el Instituto Electoral”, sostuvo Mier Velazco.

El PRI aceptó que el INE debe dejar de concretar el poder, pero le advierte a Morena no permitirá que pretenda adueñarse del órgano electoral.

“Nosotros creemos que es muy tortuoso esta centralización que se hizo en el INE, no ha sido buena. Nosotros creemos que eso de que los estados paguen y les impongan las autoridades, viola el federalismo. Pero es otro tema. Pero desaparecer el INE, pues no tienen los votos., sostuvo el líder de los legisladores priistas.

Por lo pronto, la atención hoy de los diputados está centrada en la decisión que adopte en las próximas horas el Senado de la Republica sobre el decreto que da una nueva denominación a la propaganda gubernamental.