Protestas en Rusia dejan a 2,500 detenidos; entre ellos esposa de Alexei Navalny

La policía detuvo a más de 2 mil 500 personas y usó la fuerza para disolver concentraciones en toda Rusia el sábado, mientras decenas de miles de manifestantes desafiaban las gélidas temperaturas y exigían la liberación del crítico del Kremlin Alexei Navalny, cuya esposa se encontraba entre los detenidos.

Navalny llamó a sus simpatizantes a protestar tras ser detenido el pasado fin de semana cuando regresó a Rusia desde Alemania por primera vez desde que fue envenenado con un agente nervioso que él dice le pusieron en su ropa interior agentes de la seguridad del Estado en agosto.

▪️ Miles de protestantes salen a las calles de varias ciudades de Rusia a manifestarse en contra de la detención de Navalny. Las detenciones masivas han dejado más de 3.000 arrestados 🇷🇺🔥 pic.twitter.com/30NIyL5D4G — Luis Guillén (@notGuillen) January 23, 2021

Las autoridades habían advertido a las personas que se mantuvieran alejadas de las protestas del sábado, diciendo que se arriesgaban a contraer el Covid-19, así como a ser detenidos y posiblemente encarcelados por asistir a un evento no autorizado.

Sin embargo, los manifestantes desafiaron la prohibición y el intenso frío de hasta -50 grados Celsius y acudieron en masa a las protestas, esto de acuerdo con un reporte de Reuters.

En el centro de Moscú, donde se calculó que se habían reunido al menos 40 mil personas en una de las mayores concentraciones no autorizadas de los últimos años, se vio a la policía deteniendo bruscamente a la gente y metiéndola en furgonetas cercanas.

Las autoridades dijeron que sólo se habían presentado unas cuatro mil personas. El Ministerio de Asuntos Exteriores cuestionó la estimación de la multitud de Reuters, utilizando el sarcasmo para sugerir que era demasiado alta.

Detenidos en Moscú también varios periodistas.

Ya son 330 los detenidos en Rusia en las marchas en apoyo a Navalni, que está en prisión preventiva y aislado en una famosa cárcel de la capital. Y la mani de Moscú aún no ha empezado...

En el video, de RBK, detenciones en Moscú pic.twitter.com/NWahsLWyNC — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑢𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜 (@mrsahuquillo) January 23, 2021

"¿Por qué no decir inmediatamente 4 millones?”, bromeó en su canal oficial de mensajería Telegram. Algunos manifestantes corearon “Putin es un ladrón”, “Vergüenza” y "¡Libertad para Navalny!”.

La esposa de Navalny, Yulia, dijo en las redes sociales que había sido detenida en la manifestación. Fue posteriormente puesta en libertad. Algunos de los aliados políticos de Navalny fueron detenidos en los días previos a la protesta; otros, el mismo día.

El grupo de observación de protestas OVD-Info dijo que al menos 2 mil 501 personas, entre ellas 945 en Moscú, habían sido detenidas en toda Rusia. Registró detenciones en protestas en casi 70 pueblos y ciudades.

Protestas en Rusia

👇👇👇👇 pic.twitter.com/r0p93J2Yiv — Julio (@Telegrafia01) January 23, 2021

Navalny, un abogado de 44 años, se encuentra en una prisión de Moscú a la espera del resultado de cuatro asuntos legales que él califica de inventados. Acusa al presidente Vladimir Putin de ordenar su intento de asesinato. Putin lo ha rechazado, alegando que Navalny forma parte de una campaña de juego sucio respaldada por Estados Unidos para desacreditarlo.

Un manifestante de Moscú, Sergei Radchenko, de 53 años, dijo: “Estoy cansado de tener miedo. No me he presentado sólo por mí y por Navalny, sino por mi hijo, porque no hay futuro en este país”.

Añadió que estaba asustado, pero que se sentía muy preocupado por lo que denominó un sistema judicial fuera de control.

Hoy hay previstas protestas en apoyo al opositor Navalni en Rusia.

En el Lejano Oriente, a 7 husos horarios de Moscú, ya empezaron.

Entre cientos y miles en Vladivostok, Ulan Ude, Jabárovsk. Más, en Novosibirsk y Omsk.

❄️Unas decenas en Yakutsk, a -50° (video катарсис)

🧵Hilo 👇🏼 pic.twitter.com/gHMbxH6pe4 — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑢𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜 (@mrsahuquillo) January 23, 2021

