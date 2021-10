Puedo ganar a la buena sin generar crispación en Morena: Ricardo Monreal

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no abandonará su intención de contender por la candidatura a la Presidencia de la República por lo que no está dispuesto a declinar a favor de algún otro posible aspirante. El legislador dijo que si se trata de jugar limpio puede ganar la candidatura para la silla presidencial.

“No, yo no he declinado, yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero es tiempo pasado, pero no he declinado, voy a luchar y a la buena puedo ganar, a la buena, en Morena y con Morena, sin que genere ninguna crispación”.

Monreal se refirió a los comentarios hechos desde Palacio Nacional por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien se pronunció por la encuesta como el método más conveniente para elegir candidatos. Dijo que respeta la opinión del mandatario mexicano, aunque es necesario buscar el método que deje a los militantes y simpatizantes satisfechos.

Señaló que deben ser los delegados de Morena los que tomen la decisión del método a seguir para elegir al candidato. Aclaró que no busca enfrentarse al Presidente López Obrador, sin embargo es necesario que Morena incursione en la democratización interna del partido.

“Tienen que modificarse los estatutos en un congreso de Morena y ahí serán los delegados los que definan, pero evidentemente la opinión del Presidente de la República siempre es muy fuerte y por eso nosotros nunca vamos a confrontarnos con él, nunca vamos a apartarnos de una opinión de él, aunque tenemos nuestra opinión, yo comento y señalo con todo respeto que continuaré insistiendo en la vida democrática de México”.

Monreal pidió no caer en la divisiones, o confrontaciones y evitar el riesgo de fracturas y rupturas.

“Hay que ahuyentar cualquier riesgo de ruptura, yo tengo respeto por Claudia Sheinbaum, creo que es una mujer estupenda, es una gobernante que está haciendo un buen trabajo en la Ciudad de México, y respeto a Marcelo, creo que Marcelo debe ser de los mejores colaboradores del Presidente de la República, que le ha dado resultados y que ha actuado con eficacia en la política internacional, entonces los tres vamos a ir a un proceso en su momento seguramente y todos los que quieran, pero es importante no dividirnos, sino llamar a la cohesión y a la unidad y por eso nadie se debe ofender si algunos pensamos en que debemos profundizar los procesos democráticos en Morena”.

Monreal esperará a que la Cámara de Diputados revise la Reforma Eléctrica

Al referirse a la Reforma Eléctrica que envió el Ejecutivo Federal al Congreso, Monreal indicó que esperaran a que primero la revise la Cámara de Diputados para posteriormente emitir una posición al respecto, aunque insistió en que es necesario e indispensable que se escuchen los comentarios y propuestas de expertos, académicos y especialistas en la materia.

“Nosotros hemos decidido esperar que la Cámara de Diputados celebre sus reuniones y deliberaciones y que revise bien la iniciativa, y lo único que hemos pedido es que debemos escuchar a todos, eso tampoco debe ofender a nadie, hay que escuchar a todos; a los científicos, a los empresarios, a los inversionistas, al sector social, a los académicos, hay que escuchar a todos antes de aprobar la reforma”.