Robot refuerza el distanciamiento social y el uso de cubrebocas en Japón

A causa de la pandemia causada por el Covid-19, la tecnología ha jugado un papel muy importante, especialmente porque se ha utilizado para que algunas restricciones o normas de la nueva normalidad se cumplan; un ejemplo es Robovie, un robot japonés que es capaz de distinguir a aquellas personas que no usan cubrebocas, o no se encuentran respetando la distancia social.

En Osaka, Japón, los clientes corren el riesgo de encontrarse con una máquina que se mantiene con los ojos abiertos y que, si descubre que no están siguiendo las medidas de salud, no dudará en exigirte que uses la máscara para evitar más contagios.

Mientras que una reprimenda severa también es una consecuencia para aquellos que no se mantienen a una distancia segura de otros compradores.

El Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas en Kioto, ha creado la máquina, que ha sido nombrada Robovie, y que está siendo rastreada en Osaka con la expectativa de que pueda reemplazar al personal en las tiendas en todo Japón para limitar la integración entre humanos en medio de la pandemia en curso.

La máquina ha sido programada para memorizar los 270 artículos a la venta en la tienda que se está rastreando y ofrece ayudar a los compradores, así como instruirlos para que se mantengan seguros.

Los clientes que buscan artículos pueden esperar que Robovie se acerque a ellos y les pregunte "¿Qué estás buscando?”. Incluso, está programado para llevar a los compradores hasta el punto donde se encuentra el artículo que están buscando.

Algunos reporteros de noticias japoneses afirman que utiliza la tecnología de reconocimiento de imágenes para encontrar a aquellas personas que no llevan un cubrebocas, mismas a las que les pedirá que cooperen para usarla sobre el rostro.