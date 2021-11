Sheinbaum asegura que la educación en México es un derecho

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, asegura que la educación es un derecho y no un privilegio en Mexico.

Recordó que hace unas décadas le tocó ser parte de un movimiento estudiantil, en donde los gobierno de ese entonces buscaban privatizar la educación pública.

“… Fuimos parte de un movimiento que se opuso a que la UNAM se pagara, en aquel entonces se decía que solamente aquello que uno pagaba era valorado, que no podía ser que la educación no le costara a la gente, pensado en que solo aquello que cuesta tiene valor y eso que significaba, que pasaría si se pagara por la educación pública, pues el que tuviera más dinero podría tener educación y el que no tuviera recursos económicos se quedará sin educación.

Al encabezar el evento “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez Incorporación de Becarias y Becarios de Nuevo Ingreso”, la mandataria dijo que a diferencia del pasado hoy además de dar acceso a los jóvenes a la educación se les da un apoyo económico de 800 pesos para hacer valer la educación pública.

“Para que nadie, ningún estudiante que vaya en la educación media superior sufra por algún problema de recurso económico”.

Ya hay condiciones para que la educación sea presencial: Delfina Gómez

En este evento, estuvo acompañada por la secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, Delfina Gómez Álvarez quien mencionó que en el país ya se tienen las condiciones para que la educación sea presencial.

“No hay cómo lo presencial, yo creo que ahorita ya estamos en las condiciones de hacerlo porque de otra manera si afecta un mucho en más cuestión de salud, jovencitos que han subido de peso, tenemos cuestiones de falta de esa convivencia social entre jóvenes, viene la cuestión de depresión son muchas cuestiones que ya están afectando a nuestros niños y nuestros jóvenes por eso ya es importante el regreso a clases…”

La secretaria dijo que continuarán con las medidas sanitarias en las escuelas, se respetarán las decisiones, pero ya es momento de regresar a clases, reiteró.