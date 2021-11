Sin reglas internas se abren seguiré en Morena: Monreal

Cd. de México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal afirmó que no es una herejía política pugnar y argumentar que a su partido lo que más le conviene para elegir al candidato a la Presidencia de la República es una elección primaria. Señaló que el propósito con ese método, es poder sacudir la duda, la suspicacia, el favoritismo y la imposición. Ricardo Monreal aseguró que si las reglas de la elección interna se abren continuará en Morena, pero de lo contrario lo analizará.

“Si las reglas de la elección interna se abren, ahí me quedaré; pero si no se abren, vamos a ver”.

Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León. Desde esa entidad dijo que si Morena se cierra a la posibilidad de una elección democrática a través del método de elección primaria corre el riesgo de que haya rupturas y con ello el que se pierda la elección presidencial.

“Si Morena se cierra, excluye e impone, sí hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección. Lo digo categóricamente, sin embates, sin ninguna reticencia y ningún tipo de expresión cuidadosa. Si no hay unidad, si no hay apertura puede haber ruptura; si no hay unidad, habrá división, obviamente”.

Denuncia Monreal “guerra sucia” en Morena.

Monreal denunció que vive una guerra sucia en su contra debido a sus aspiraciones presidenciales, pero es algo a lo que ya se ha acostumbrado.

“Cada vez que surjo a una posición política, surge la guerra sucia, pero ya me acostumbré. Al principio no me ven y no me hacen caso, pero ya cuando voy creciendo en la intención de la preferencia ciudadana, entonces reproducen y se recicla lo mismo: la descalificación y todo eso”.

En la conferencia el zacatecano se dio el lujo de jugar, por momentos al gato y al ratón, ya que en algunas de sus afirmaciones declaró que pensaría el continuar en Morena de no abrirse a procesos democráticos, pero en otro momento aseguró que no busca ninguna candidatura en algún otro partido pues él será el candidato de los morenistas. Según indicó, no es un “ofrecido político”.

“Ellos tienen buenos candidatos, tanto el PAN, PRI, PRD, MC, tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a suceder al Presidente de la República; no necesitan un externo y yo no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos. Pero de en el partido sí voy a insistir, en Morena voy a insistir que llegó la hora de innovar los métodos de selección de candidatos y de selección dirigentes”.

Para el legislador es necesario luchar por la candidatura porque no tiene tiempo para esperar otra oportunidad en el futuro. Consideró que se encuentra en plena madurez política para hacer frente a sus aspiraciones.

“No, sólo que espere en el Cementerio de Plateros, porque ya tengo 61 años. Digo Plateros, porque ahí nací y espero ahí estar sepultado. No, esta es la oportunidad de mi vida. Es el momento de mayor plenitud de mi vida: en salud, en lucidez en experiencia y tengo 24 años acompañando al Presidente de la República en su lucha política, desde hace 24 años: 1997”.