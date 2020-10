Chiapas podría ser el segundo estado en pasar a semáforo verde: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que como cada martes en la conferencia mañanera en Palacio Nacional se infromaría sobre la situación de salud para salvar vidas ante la pandemia de Covid-19, por lo que dio la palabra al secretario de Salud, Jorge Alcocer; y al subsecretario Hugo López-Gatell.

20 estados se mantienen en descenso

El secretario de Salud, Jorge Alcacer, dijo que la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en salvar vidas, por ello se han implementando medidas sanitarias de prevención del contagio, para disminuir la propagación de contagio, siempre anteponiendo los derechos de los ciudadanos. Hoy 20 estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso, desde hace cuatro semanas.

Alerta de posibilidad de rebrote de Covid-19 en ocho estados

En estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas hay una alta probabilidad de un rebrote de Covid-19. Dijo que en ocho estados se asoma la posibilidad de un rebrote. “Hoy llamamos a la población a seguir acatando o implementando acerca de su cuidado personal y la sana distancia”, dijo el Alcocer.

Pfizer está en fase final de la vacuna: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la empresa Pfizer, que trabaja en conjunto con la empresa alemana BioNTech, está en la fase final de los ensayos clínicos de su vacuna contra covid-19 y espera poner a disposición de 100 millones de dosis este año y el gobierno de México podría adquirir esta vacuna y se mantiene el contacto con este laboratorio.

“Establece que a finales de octubre estará concluyendo la efectividad de la vacuna y por último y a mediados de noviembre presentarán lo necesario para la evaluación de la manufactura sin riesgo y a finales todos los elementos para la seguridad de la vacuna”, indicó el funcionario al informar de los avances de la compra de vacunas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó también que se han repatriado a 17 mil 891 mexicanos varados en el extranjero ante la pandemia de Covid-19. Y aseveró que se aplican pruebas gratuitas en 12 consulados de Estados Unidos.

Llaman a cerrar los panteones para disminuir el riesgo

El subsecretario López-Gatell reiteró que la temperatura modifica el riesgo de una enfermedad respiratoria y que hay dos variables fundamentales que determinan la epidemia, uno tiene que ver con el número de personas que se congregan en el espacio público y la segunda es el intervalo de movilidad.

Por lo que ante la conmemoración del Día de Muertos, el subsecretario dijo que entre más personas se congreguen en espacios públicos más riesgo se corre de contraer Covid-19, por lo que llamó a las autoridades locales a cerrar los panteones para disminuir el riesgo.

Segob ya analiza con Iglesia católica celebración del 12 de diciembre

El subsecretario indicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está en pláticas con la Iglesia católica para que las celebraciones por la aparición de la Virgen de la Guadalupe del 12 de diciembre se realicen con otra modalidad, para evitar contagios.

Chiapas podría ser el segundo estado en pasar a semáforo verde: López Obrador

“La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, hay descensos en 20 estados. Es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene Campeche en semáforo verde. No hay todavía rebrotes… Hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote”, dijo el presidente López Obrador.

Se han recuperado 320 mil empleos: AMLO

El presidente López Obrador informó que se está presentando una apreciación del peso frente al dólar y resaltó que hasta ayer se tenía el reporte de 320 mil empleos recuperados. “Si continúa la tendencia vamos a llegar a los que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos en el seguro social a finales de marzo; si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo”.

EUA no tiene por qué preguntarnos lo que van a hacer: AMLO

El jefe del Ejecutivo dijo que Estados Unidos es un país libre y soberano que no tiene que informar al gobierno mexicano de sus acciones. “Ellos tienen sus políticas, porque es un país, es un gobierno soberano, lo mismo que nosotros. Ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio, lo mismo aplica cuando nosotros no permitimos que actúen agencias extranjeras en nuestro país, porque México es un país libre y soberano; es decir, hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía”.

Ex procurador de Nayarit es testigo protegido de EUA

El presidente López Obrador dijo que el ex procurador de Nayarit, Édgar Veytia, es testigo protegido de Estados Unidos, después de su captura en California.

“El que estaba de procurador en Nayarit precisamente cuando estos asuntos que se le atribuyen al general, él fue detenido también en California y él aceptó ser testigo protegido, eso significa pues que dan información a cambio de que haya una consideración en las penas”, dijo el jefe del Ejecutivo.

“Aquí tenemos el caso del señor Lozoya, es el mismo procedimiento, él ofreció cooperar, entregó un escrito, hizo la denuncia y ahora la Fiscalía está integrando la averiguación para consignar, ese es el procedimiento y esto le ha permitido tener algunas consideraciones al señor Lozoya. Eso mismo debe seguirse practicando en México, es mi opinión, por ejemplo para romper con el pacto de silencio en el caso de Ayotzinapa, nosotros estamos a favor de que los que informen tengan una consideración”.