Hechos con Javier Alatorre: Morena, el partido más rico mientras “El Mayo” llega a un acuerdo con la Fiscalía de E.U

¿Qué está pasando en México? Entérate “Esta noche en Hechos con Javier Alatorre”. Se destacan contrastes preocupantes: mientras Morena se consolida como el partido más rico de México, con acceso a recursos y oportunidades únicas, mientras Ismael “El Mayo” Zambada llega a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

La Fiscalía de Estados Unidos alcanza acuerdo con “El Mayo”

Ismael “El Mayo” Zambada estaría dispuesto a revelar información completa sobre las conexiones del Cártel de Sinaloa con políticos, autoridades y diversos sectores relacionados con la organización criminal.

"El Mayo" Zambada se rinde ante EU...



Después de muchos años prófugo y en la cima del #CártelDeSinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, de 77 años, se declarará culpable ante una Corte en Nueva York.



El narcotraficante y la Fiscalía de Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo para que Zambada se declare culpable, lo que podría destapar detalles inéditos sobre la estructura y los vínculos del cártel.

El narcotraficante y la Fiscalía de Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo para que Zambada se declare culpable, lo que podría destapar detalles inéditos sobre la estructura y los vínculos del cártel.

Estados Unidos ofrece recompensa por “Los Chapitos”

Paralelamente, Estados Unidos intensifica la presión sobre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ofreciendo recompensas de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura y condena de Iván Archivaldo Guzmán, y otros 10 millones por su hermano, Jesús Alfredo Guzmán.

Ataque en Guanajuato durante fiesta patronal

Una fiesta patronal en Guanajuato terminó en tragedia cuando se desató una balacera mientras los asistentes se encontraban en el atrio. Hasta el momento, no se han registrado detenciones de los responsables.

La riqueza de Morena, el partido más rico de México

Un rasgo común entre los morenistas es que se han transformado en los nuevos “fifís”. Cuentan con el partido más rico de México, lo que les brinda acceso a múltiples oportunidades y ventajas adicionales.

El petróleo, una larga agonía para el pueblo en Cuba

El gobierno morenista prolonga la crisis del pueblo cubano al suministrar combustible a la dictadura, lo que también aumenta el riesgo de que Pemex enfrente sanciones por parte de Estados Unidos.

¿Ayuda humanitaria? No, es apoyo a una #dictadura...



Según @MXvsCORRUPCION, el gobierno mexicano ha multiplicado los envíos de combustible a #Cuba, pagados con tus impuestos.



Todo a través de Gasolinas del Bienestar, una filial de #Pemex creada en 2022 para evadir sanciones de…

Sin luz en la selva: comunidades cercanas al Tren Maya son defraudadas

Las comunidades atravesadas por el Tren Maya se sienten defraudadas y decepcionadas. Les habían prometido que el proyecto impulsaría el desarrollo regional, pero hoy carecen de servicios básicos como la luz, y en lugar de mejoras, incluso han sufrido la invasión de sus terrenos.

Mujeres sin acceso a la salud en Chiapas

Las comunidades más pobres de Chiapas también permanecen en el abandono, donde las mujeres carecen incluso de acceso a servicios de salud básicos.

En la ranchería El Golfo, en #Chiapas, doña Anita, al igual que más de 50 millones de mexicanos, enfrenta la falta total de servicios de #salud



Sin doctores ni enfermeras, la atención es un calvario: no hubo ambulancia ni atención médica tras su #accidente. La casa de salud…

¿Cómo van las negociaciones sobre Ucrania?

A la Casa Blanca en Washington arribaron cinco jefes de Estado europeos junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Donald Trump les ofreció garantías de seguridad para un posible alto al fuego, y Zelensky aceptó negociar cara a cara con Vladimir Putin.

Continúan las carencias en el AICM

Pese a promesas y millonarias inversiones, el #AICM opera al borde del colapso: sin sistemas modernos de drenaje ni radares meteorológicos, incapaz de afrontar #lluvias y con pasajeros hacinados.



El abandono es evidente y la falta de visión condenó a la terminal a la decadencia,…