Ricardo Monreal descarta cambios internos tras reunirse con Sheinbaum

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que Adán Augusto López Hernández no dejará la coordinación de Morena en el Senado, a pesar de las recientes polémicas vinculadas con su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la organización criminal La Barredora.

La aclaración de Monreal surge tras la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, encuentro que tuvo una duración aproximada de hora y media y al que también asistió Adán Augusto, quien ha estado en polémica por el caso de La Barredora.

Tras la cita, el coordinador de los diputados fue cuestionado sobre posibles cambios en las coordinaciones de Morena en ambas cámaras, a lo que respondió de manera categórica: “no, en absoluto”.

Respeto y ratificación del liderazgo de Adán Augusto

Monreal señaló que percibió de parte de la presidenta Sheinbaum una actitud de respeto y respaldo hacia Adán Augusto López.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto el senador Adán Augusto López”, afirmó.

A pesar de que Adán Augusto abandonó la reunión rápidamente sin brindar declaraciones, Monreal hizo lo contrario y enfatizó que no se tocaron temas incómodos, ni hubo discusiones o reclamos.

La conversación se centró en los planes legislativos, incluyendo las 30 reformas que se discutirán durante el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, así como la ruta para la reforma electoral.

🚨 Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Ricardo Monreal y Adán Augusto López.



El exgobernador de Tabasco, señalado por sus vínculos con el prófugo Hernán Bermúdez, evitó dar declaraciones.pic.twitter.com/0ZTCHOrDek — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2025

Reforma electoral: Morena espera resultados de foros antes de definir próximos pasos

El líder morenista también recordó que se encuentran a la espera de los resultados de los foros y consultas impulsados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. Estas instancias permitirán analizar las conclusiones y definir los pasos a seguir en torno a la reforma electoral y otros temas legislativos prioritarios para el partido.

Monreal subrayó que el clima político actual en Morena mantiene un enfoque en la coordinación y unidad de sus grupos parlamentarios, descartando cambios internos a corto plazo y asegurando que la agenda legislativa seguirá avanzando conforme a lo planeado.