Heladio Ramírez Pineda, hijo de exgobernador, renuncia tras acusaciones de acoso

El director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Heladio Elías Ramírez Pineda, presentó su renuncia el pasado 15 de agosto, tras confirmarse acusaciones en su contra por presunto acoso.

Aunque hasta el momento se desconoce si recibirá alguna sanción, su salida ha generado atención por la trayectoria y vínculos familiares del funcionario.

¿Por qué renunció Heladio Elías Ramírez Pineda? Esto dijeron en la Cámara de Diputados

En la carta de renuncia dirigida al Auditor Superior, David Colmenares Páramo, Ramírez Pineda no especifica los motivos de su salida, pero destaca que su mayor aprendizaje en el cargo ha sido que “la dignidad no tiene precio”.

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, confirmó que la renuncia se produjo a raíz de las acusaciones que llegaron a dicho órgano legislativo.

“En la unidad de Evaluación y Control hay expedientes que se han llevado siempre en base a quejas que han tenido funcionarios. Era un funcionario que tenía una queja… está documentada, era de acoso… y en algún momento pidieron su renuncia”, detalló Herrera Borunda.

Trayectoria profesional de Heladio Elías Ramírez Pineda

Ramírez Pineda cuenta con una maestría en Gobierno y Administración Pública y una formación en derecho con especialización en áreas constitucional, administrativa, penal y procesal.

Su experiencia laboral incluye:



Auditoría Superior de la Federación (2018-2025): Director General Jurídico.

Universidad Nacional Autónoma de México (2015-2018): Profesor en la Facultad de Derecho.

Presidencia de la República (2014-2015): Director de Operación Institucional y Estrategia Política.

Anteriormente trabajó en la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, durante la administración de su padre, Heladio Ramírez López, en el mismo periodo en que David Colmenares se desempeñaba como secretario.

Tradición familiar: Papá de Heladio Ramírez fue gobernador de Oaxaca

Heladio Ramírez Pineda es hijo del exgobernador de Oaxaca y político de larga trayectoria, Heladio Ramírez López (1986-1992), quien también fue senador y líder de la Confederación Nacional Campesina.

Su hermano, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha ocupado importantes cargos públicos, incluyendo la dirección del ISSSTE (2018-2021) y de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, renunciando el mismo día que Heladio Elías dejó la ASF.