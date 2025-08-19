Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de agosto: ¿Qué dijo sobre las 28 magistraturas que intentó cancelar el INE?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 19 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó. Hoy es martes de gabinete de seguridad, donde el secretario Omar García Harfuch da a conocer los reportes en este aspecto de los últimos meses.

Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló las victorias de 28 magistrados de circuito tras considerar que no cumplían con un requisito constitucional fundamental: un promedio mínimo de 9 en su especialidad. Esta decisión, sin embargo, fue rápidamente revertida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).