Vacunarse contra el Covid-19 será ‘obligatoria’ en Brasil

Este jueves, la Suprema Corte brasileña votó en favor de aprobar un dictamen que hará de alguna forma que la vacuna contra el Covid-19 sea obligatoria en dicho país sudamericano.

Si bien el Poder Judicial dijo que no podrá “obligar a la gente a vacunarse”, lo que sí hará es establecer una serie de medidas para orillar a la gente a que se pongan la inyección; en caso de no hacerlo, las personas serían acreedoras a una sanción. Sin embargo, no se precisó en qué consistirá esta multa.

Durante la votación, la mayoría de los miembros de la Corte estuvieron de acuerdo con la postura del juez Ricardo Lewandowski, quien aseguró que en efecto el hecho de obligar a alguien a vacunarse viola la Constitución, pero consideró que en este caso la salud de la mayoría está por encima de la voluntad de unos cuantos.

"(Forzar a alguien a vacunarse) es flagrantemente inconstitucional (pero), la salud colectiva no puede ser perjudicada por personas que deliberadamente rechazan ser vacunadas”, expuso Lewandowski durante la sesión.

“La vacunación es importante para la protección de toda la sociedad, no siendo legítimas decisiones individuales que afectan gravemente los derechos de terceros”, dijo Luis Roberto Barroso, otro de los jueces presentes.

Kassio Nunes Marquez, juez designado por Jair Bolsonaro, fue el único magistrado que no estuvo del todo de acuerdo con Lewandowski. Nunes aseguró que la vacunación obligatoria debe ser “la última medida de combate agotadas todas las formas menos gravosas de intervención”.

Caber recordar que Bolsonaro ha sido uno de los presidentes más escépticos de la pandemia. En Brasil, se han registrado hasta el momento 7,110,434 casos de Covid-19, de los cuales 184,827 han sido fatales.