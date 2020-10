VIDEO: Conductor de Puebla esconde cámara y capta que valet parking busca cosas de valor

En redes sociales, circula el video de un conductor que desenmascaró a un presunto ladrón que trabaja en un valet parking del centro histórico de Puebla.

De acuerdo con el automovilista, colocó una cámara de video en el retrovisor de su auto, que fue entregado al trabajador de un valet parking ubicado en el centro histórico poblano.

En la grabación se observa que el trabajador, mientras entra en el estacionamiento, parece revisar con la vista los lugares en donde podría haber objetos de valor.

Cuando llega al lugar donde estaciona el vehículo, saca una lámpara y comienza a buscar a detalle. Mientras realiza una “inspección”, voltea hacia el lado derecho para ver que no sea sorprendido.

De acuerdo con la grabación del video, los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre en el Estacionamiento ERYC.

El dueño de la camioneta, que logró capturar a este presunto ladrón, compartió el video con el objetivo de prevenir robos para futuros usuarios de dicho establecimiento.

“Si bien no encontró qué robar porque ya no dejé ni siquiera monedas que no tendría por qué sacar, ya que no deberían estar revisando el vehículo, sí comparto esto para que se cuiden”, escribió en la publicación que generó reacciones de enojo e indignación.

El conductor que denunció el hecho aseguró que es la primera vez que capta una situación similar, luego de que ha sufrido robos de este tipo en diversos restaurantes de la Ciudad de México.

“Porque sé que no sólo me ha pasado a mí, pero posiblemente no te has dado cuenta que también revisan tu vehículo cuando lo dejas en lugares así. Aclaro que también he grabado a personas honradas y las felicito, pero este tipo de lacras es por las que nuestro país está jodido. Esto fue en un estacionamiento público del centro histórico de Puebla. Y así me ha pasado en restaurantes conocidos y también en la CDMX”, escribió.

¡Amigos! Quienes me conocen saben que no es la primera vez que capto en video a “vallet parking” o personas que trabajan... Publicado por Julian Vazquez en Sábado, 24 de octubre de 2020

