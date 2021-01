Europa debe ser solidaria con las vacunas: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a países europeos que sean más solidarios con las vacunas contra el Covid-19, pues hasta ahora sólo 10 países concentran el 95 por ciento de dosis aplicadas.

“Es necesario que todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas lo hagan”, declaró Hans Kluge, director de la OMS para la región europea.

El orgnaismo no especificó cuáles son los 10 países que concentran el 95% de las dosis aplicadas, pero el portal web de análisis de datos Our World in Data tiene en su top 10 a Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.

En poco más de un mes, se estima que 28 millones de dosis fueron aplicadas en 46 países, de acuerdo con datos de Michael Ryan, director de emergencias de la OMS.

A pesar de la rápida implementación de campañas de vacunación en distintos países del mundo, las nuevas cepas del virus han encendido nuevamente las alarmas.

“Con una transmisibilidad mayor y una gravedad de la enfermedad similar, la variante suscita preocupación: sin un mayor control para frenar la propagación, habrá un mayor impacto en los centros de salud casi desbordados y bajo presión”, explicó Kluge.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Por amenaza de seguridad, Twitter cierra cuenta de vacuna Sputnik V

Sólo en Europa, 25 países han detectado casos de Covid-19 relacionados con la cepa VOC 202012/01.

A pesar del panorama actual, Kluge se mantiene optimista.

“2021 será otro año de coronavirus, pero será un año más previsible, la situación será más fácil de controlar”, puntualizó el directivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Charles Leclerc, piloto de Ferrari, dio positivo a Covid-19