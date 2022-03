Día de la Mujer 2022: Sheinbaum asegura que no reprimirán marcha

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que al menos 10 grupos violentos participarán en las movilizaciones del 8 de marzo en la capital.

La funcionaria reprochó la violencia que se ha registrado en estas protestas y dijo que 3 mil 100 mujeres policías estarán desplegadas para contener las agresiones.

“No vamos a reprimir vamos a contener”, expuso.

Sheinbaum dijo que no se justifica la violencia de esos colectivos y remarcó que para su gobierno “la violencia es machista. La violencia no se combate con violencia y la violencia no está justificada”.

La titular del ejecutivo local justificó las vallas que se han desplegado en monumentos históricos y sedes del gobierno.

Tenemos que protegerlos. Y no exponer a las mujeres policías que tratarían de evitar el ataque a los edificios, sostuvo Sheinbaum.

Siempre habrá todo nuestro apoyo a las mujeres que sufren violencia. Siempre diremos que no están solas. El tema es la violencia. Y aún así no vamos a reprimir, apuntó.