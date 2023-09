¿Qué está pasando en Nueva York? La Gran Manzana atraviesa su peor crisis migratoria

Olas masivas de migrantes indetenibles, hacinados en banquetas buscando asilo; Nueva York, la ciudad más glamurosa del planeta, enfrenta su peor crisis migratoria, pero ¿qué hay detrás?

De abril del año pasado a la fecha han llegado aquí más de 112 mil venezolanos, haitianos, cubanos y colombianos mayoritariamente, todos buscan lo mismo, una oportunidad. Incluso las autoridades reconocen que se trata de un hecho inédito.

“Nunca en mi vida he tenido un problema en el que no le vi el final. No le veo un final para esto, no le veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York”, asegura Eric Adams, alcalde de Nueva York.

Delincuencia y corrupción obligan a las familias a migrar en busca de una mejor vida

Personas con estudios, familias, son migrantes huyen de países con gobiernos ineptos, corruptos e indiferentes, como Henry, amenazado por emprender y no cumplir con el pago de “derecho de piso” en su natal Ecuador. Desprotegido por las autoridades tomó la decisión de ir a los Estados Unidos.

“Me destroza el alma tener a mi mujer aquí todavía que ni desayuna por venir a ver algo, me den un papel, no puedo decir simple, pero un papel que me den un permiso para poder irme a trabajar. Dios mío quisiera ponerme en las manos y despertarme y mi país que esté como antes era hermoso, toda la gente peleaba por llegar a ese país. Ahora toda la gente sale de ahí pero de todos lados pero corriendo hermano. Eso es lo que quisiera que mi país sea como antes era.”

Expertos como el sociólogo Eros Ortega Ramos indican que este fenómeno se debe a que “todos estos países de corte socialista son países que viven bajo el yugo de dictaduras. Hay estatismo.”

Nueva York ya no tiene la capacidad de atender a tantos migrantes

El asunto es que en Nueva York ya no cabe uno solo, ni en los 193 albergues y 13 refugios, ni en los hoteles de lujo que también se dispuso. Como el hotel Roosevelt, uno de los más costosos en Estados Unidos. Tiene 1015 habitaciones. Irónicamente hoy aquí no hay turistas, dentro está hospedado la necesidad

La manutención de cada uno de ellos está aproximadamente en 338 dólares. Son unos 6 mil 685 pesos mexicanos y ellos reciben aquí comida desayuno y también por supuesto cena.

El año 2021 se rompió la marca con 130 mil solicitantes de la comisión de refugiados en momentos del cual se convirtió México en el tercer país en el mundo con el mayor número de solicitantes después de Estados Unidos y Alemania.

Sus únicas opciones son obtener el permiso de trabajo o la deportación

Pero eso no ha terminado, a diario pasan por el mortífero tapón del darién 2 mil migrantes, algunos ya están llegando a la frontera norte y Nueva York teme que lleguen hasta allá. El tiempo promedio de otorgamiento de asilo oscila entre los 60 y 180 días.

180 largos días en los que la moneda del futuro de estos migrantes estará en el aire y será así literal, o se otorga el asilo y el permiso para trabajar o la deportación.