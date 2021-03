Nuevo León recibe vacunas de Sinovac ‘echadas a perder’

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que regresaron a la Federación 4 mil 880 vacunas Sinovac contra Covid-19, debido a que no se encontraban en buenas condiciones para su aplicación.

Esto corresponde al 14 por ciento de vacunas de las 33 mil 480 dosis contra Covid-19, pues se detectó que las dosis no se mantuvieron en las condiciones indicadas para su conservación.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Obviamente fue mi gente a supervisar. Tomamos la temperatura donde venían las vacunas y deben estar entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, dijo el titular estatal de Salud de Nuevo León.

Además presentó el reporte al coordinador del plan de vacunación en la entidad, General Juan Manuel Martínez Pérez, a la delegada de gobierno federal, Judith Díaz, y a la Secretaría de Salud Federal.

Este no es un caso aislado, ya que De la O afirmó que no solo en Nuevo León se enfrentó esta situación, pues en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán se han registrado estos casos, por mal manejo de las vacunas que requiere condiciones de almacenamiento estrictas.

“Sí, esto se está presentando en otros estados del país con vacunas echadas a perder, y lo digo así para que me entiendan más claro, es un dicho coloquial (...) No hay vacunas en nuestro país y que se nos echen a perder, y que no las cuidemos bien, la verdad no lo veo bien. Obviamente no es responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado”, expresó el funcionario.

Este 9 de marzo llegaron 600 mil 600 de dosis de Pfizer, las cuales arribaron en diferentes vuelos con destino a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Querétaro.

“Llegaron las 600 600 dosis de Pfizer provenientes de Bélgica a 4 aeropuertos: CDMX, MTY, GDL y QRO”, así lo escribió Marcelo Ebrard en redes sociales.

Asimismo, adelantó que en el siguiente arribo, programado para el 16 de marzo, llegarán 667,875 vacunas.