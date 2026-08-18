¿Trabajar dos años gratis por un error de nómina? Nutrióloga exige su pago a las autoridades

Senyase Pérez, nutrióloga de Tamaulipas, denunció en redes sociales un insólito caso de negligencia: tras ganar una demanda laboral en 2019, la Secretaría de Salud la reinstaló oficialmente en agosto de 2024 en la Jurisdicción Sanitaria de Reynosa. Ante un actuario y abogados de la institución, le asignaron un reloj checador y la adscribieron al programa del adulto mayor.

Desde el primer día, cumplió con su jornada diaria de 8:00 a 15:30 horas, asistiendo a brigadas médicas, pláticas en centros de salud y acatando órdenes de su jefatura. Sin embargo, a pesar de registrar su asistencia todos los días, la dependencia no la ha ingresado a la nómina y suma dos años trabajando sin recibir un solo sueldo.

Sase continuó asistiendo para cumplir con el laudo legal que le otorgó la plaza. Mientras tanto, al exigir respuestas, Recursos Humanos y el departamento Jurídico se culpaban mutuamente o justificaban el retraso bajo el pretexto de un “periodo de transición” en los servicios de salud pública.

Aunque en el sector público suelen demorar unos meses en regularizar los ingresos, la prolongación del impago a dos años la llevó a hacer pública su situación. La nutrióloga exige el pago retroactivo del trabajo ya devengado, mientras el caso suma presión mediática para obligar a las autoridades a resolver su situación.