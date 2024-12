¡Las horas se convirtieron en meses! Habitantes de Neza siguen sin agua

Las reparaciones de algunos tramos de la tubería principal que abastece de agua al municipio de Nezahuálcoyotl, en el Estado de México, iban a durar solo algunas horas, según las autoridades, pero los habitantes de Neza ya tienen casi dos meses sin el servicio.

Eso dijeron las autoridades a principios del mes de octubre, pero han pasado casi dos meses y la mayoría de las obras están abandonadas, provocando que al menos cuatro colonias no tengan ni una gota de agua.

Verónica, una habitante de la colonia Benito Juárez relató: “Supuestamente tantas horas y que no sé qué, pero no. Siempre a la mera hora es más tiempo lo que no hay agua, ¿El recibo sigue llegando? Pues sí".

El agua en pipas no es suficiente

Don Raúl ya tenía todas sus cubetas vacías y fue uno de los pocos vecinos de la colonia Benito Juárez que alcanzó agua de una pipa del municipio.

Relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) , que “desgraciadamente, aunque estamos cerca del área metropolitana, estamos peor de lo que te imaginas. Como en un pueblo, muchos camiones particulares y nada más por dejarte un tinaco de mil litros te andan cobrando 400 pesos”.

La repartición de agua a través de pipas gratuitas es insuficiente para cubrir las necesidades de esta colonia y otras como la de El Sol, Loma Bonita y Reforma.

Gudalupe dijo a FIA que los vecinos batallan “mucho porque tenemos que andar ocupando garrafones, pero sale más caro”.

Además de las reparaciones, los hundimientos y las fugas también provocan la falta de agua.

Andrea explica que ya tienen “un mes aproximadamente que tenemos esta fuga. No se le ha dado la importancia realmente porque ni ha venido nadie a ver realmente lo que está pasando”.

FIA buscó a las autoridades para que hablaran sobre el avance de las obras y cuándo concluirían, sin embargo no obtuvo respuesta alguna

En tanto, la falta de agua en estas cuatro colonias de Neza podría continuar por tiempo indefinido.