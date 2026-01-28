A horas de hacer historia: Cuatro mexicanas llevan mes y medio cruzando el Atlántico a remo

Después de 44 días remando en mar abierto, enfrentando olas, cansancio extremo y noches interminables, las mexicanas Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel están a punto de hacer historia. El equipo Oceanida se encuentra en la recta final de su travesía para cruzar el océano Atlántico y se estima que lleguen al Caribe la madrugada del miércoles 28 de enero, un momento que podrá seguirse en tiempo real en línea.

La expedición partió desde las Islas Canarias con un objetivo claro: cruzar el Atlántico a remo y demostrar que los límites también se reman. De lograrlo, Oceanida se convertirá en el primer equipo mexicano y latinoamericano en completar este desafío organizado por Atlantic Campaigns.

Un reto físico, emocional y profundamente simbólico el cruzar el Atlántico remando

Oceanida no es solo una hazaña deportiva. Es un proyecto que busca visibilizar la protección de los ecosistemas marinos, impulsar la reducción de residuos plásticos y, sobre todo, inspirar a mujeres y niñas a perseguir sus metas sin miedo.

“Creemos en el derecho a vivir sin violencia y en la libertad de salir de las restricciones sociales que aún existen. Con cada milla recorrida buscamos inspirar a más mexicanas a ir tras sus sueños”, han compartido las integrantes del equipo.

Durante más de seis semanas, las cuatro mujeres se han turnado para remar día y noche para recorres 4 mil 800 kilómetros, enfrentando ampollas, moretones, cansancio extremo y cambios bruscos del clima. Aunque la llegada estaba prevista para la noche del 27 de enero, un retraso en el trayecto movió la meta a las 4 de la mañana del miércoles 28.

Quiénes son las mujeres que integran Oceanida

Andrea Gutiérrez: Tiene 25 años y es oficial de navegación y seguridad a bordo. Ha participado dos veces en la Travesía Sagrada, un reto de 70 kilómetros entre Playa del Carmen y Cozumel . Amante del mar, trabaja como marinera en veleros y catamaranes.

Ana Lucía Valencia: Con 30 años, es consultora medioambiental y encargada del equipamiento. Caminó sola de México a Canadá por el Pacific Crest Trail, un recorrido de más de 4 mil kilómetros sin generar basura. Es activista ambiental y actualmente cursa una maestría en estudios de la consciencia.

Eugenia Méndez: Tiene 24 años y es skipper y manager del proyecto. Ha navegado alrededor del mundo durante un año, acumulando más de 20 mil millas náuticas. Es cofundadora de Akampa, estudia biología marina y ha cruzado el Atlántico en dos ocasiones.

Lucila Muriel: De 33 años, es fotógrafa y narradora visual. Su trabajo documenta la belleza natural, la crisis ambiental y humanitaria. Vive en Baja California Sur, donde practica nado en aguas abiertas y senderismo, siempre en busca de nuevos retos.

La meta de Oceanida está cerca

Aunque aún no hay una hora exacta para el arribo final, el equipo confirmó que la meta está muy cerca. Oceanida no solo cruza un océano: cruza estereotipos, rompe barreras y deja un mensaje poderoso sobre trabajo en equipo, igualdad y cuidado del planeta.