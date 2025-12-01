Logo InklusionSitio accesible
¡Se acabó! Concluye la temporada de huracanes 2025; estos fueron los más devastadores

La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico concluyó, reportando una actividad cercana al promedio histórico, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

trueno en medio de mar
La formación de huracanes requiere temperaturas oceánicas cálidas, superiores a 26º C.|Pixabay
Escrito por: Jimena Romero
La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico finalizó oficialmente este 30 de noviembre, fecha que marca el cierre estadístico del ciclo anual. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos informó que el mes de noviembre resultó ser "muy tranquilo", registrando la ausencia total de tormentas con nombre y de perturbaciones tropicales.

El organismo recordó que, si bien el calendario marca el final, "siempre existe la posibilidad de tormentas fuera de calendario" si las condiciones atmosféricas excepcionales lo permiten.

Recuento de Huracanes en 2025

El recuento final de la temporada del Atlántico, que comenzó el 1 de junio, indicó que la actividad ciclónica se mantuvo en parámetros cercanos al promedio histórico. La temporada registró los siguientes números:

  • Tormentas Nombradas: 13 en total.
  • Huracanes: 5 tormentas alcanzaron la categoría de huracán.
  • Huracanes Mayores: 4 tormentas se intensificaron a categoría 3 o superior.

Aunque la actividad se concentró principalmente en el Atlántico, la temporada del Pacífico presentó una mayor cantidad de huracanes y varios tuvieron afectaciones directas en México.

Huracanes sucedidos en el Pacífico este 2025

Aunque el NHC no reportó impactos significativos directos en territorio mexicano provenientes del Atlántico, la temporada del Pacífico dejó sentir su fuerza.

Entre los fenómenos que tocaron tierra o afectaron directamente a México en las costas del Pacífico, destacan sistemas como Erick, Bárbara, Cosme, Dalila, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia y Tico. Estos sistemas generaron alertas y daños considerables, subrayando la vulnerabilidad de las costas mexicanas.

Cómo se originan los huracanes

Los meteorólogos recordaron que los huracanes se originan sobre aguas cálidas que superan los 26º C a 27º C, un factor crucial que favorece el desarrollo de sistemas de baja presión y la organización de tormentas tropicales.

El fortalecimiento y la trayectoria de estos fenómenos dependen del aporte energético del océano y de los vientos en altura. Mientras las temperaturas oceánicas se mantengan elevadas, el riesgo de formaciones ciclónicas, incluso fuera del calendario oficial, persiste.

Cuándo comienza la próxima temporada de Huracanes

Con el cierre oficial de la temporada 2025, los especialistas y las autoridades comienzan a prepararse para el próximo ciclo anual.

La próxima temporada de huracanes en el Atlántico comenzará oficialmente el 1 de junio de 2026 y finalizará el 30 de noviembre de ese mismo año. Las autoridades utilizarán los meses intermedios para revisar los protocolos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de protección civil.

