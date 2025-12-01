¡Se acabó! Concluye la temporada de huracanes 2025; estos fueron los más devastadores

La temporada de huracanes 2025 en el Atlántico finalizó oficialmente este 30 de noviembre, fecha que marca el cierre estadístico del ciclo anual. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos informó que el mes de noviembre resultó ser "muy tranquilo", registrando la ausencia total de tormentas con nombre y de perturbaciones tropicales.

El organismo recordó que, si bien el calendario marca el final, "siempre existe la posibilidad de tormentas fuera de calendario" si las condiciones atmosféricas excepcionales lo permiten.

11/30: Today is the last day of the 2025 hurricane season. The month of November has proven to be very quiet this year, with no named storms during the month. There weren't even any disturbances mentioned in the Tropical Weather Outlook the entire month.



See… pic.twitter.com/VXNhHk8hAU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 30, 2025

Recuento de Huracanes en 2025

El recuento final de la temporada del Atlántico, que comenzó el 1 de junio, indicó que la actividad ciclónica se mantuvo en parámetros cercanos al promedio histórico. La temporada registró los siguientes números:

Tormentas Nombradas: 13 en total.

en total. Huracanes: 5 tormentas alcanzaron la categoría de huracán.

tormentas la categoría de huracán. Huracanes Mayores: 4 tormentas se intensificaron a categoría 3 o superior.

Aunque la actividad se concentró principalmente en el Atlántico, la temporada del Pacífico presentó una mayor cantidad de huracanes y varios tuvieron afectaciones directas en México.

The 2025 Atlantic Hurricane Season has officially ended. pic.twitter.com/pnYPkKQm2R — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) November 30, 2025

Huracanes sucedidos en el Pacífico este 2025

Aunque el NHC no reportó impactos significativos directos en territorio mexicano provenientes del Atlántico, la temporada del Pacífico dejó sentir su fuerza.

Entre los fenómenos que tocaron tierra o afectaron directamente a México en las costas del Pacífico, destacan sistemas como Erick, Bárbara, Cosme, Dalila, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia y Tico. Estos sistemas generaron alertas y daños considerables, subrayando la vulnerabilidad de las costas mexicanas.

Impresionante... Así las rachas de viento en la costa de Colima por los efectos del #huracán Priscilla.



La Capitanía de Puerto en #Manzanillo mantiene cerrada la navegación a todo tipo de embarcaciones.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/UX7UaGBD6W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2025

Cómo se originan los huracanes

Los meteorólogos recordaron que los huracanes se originan sobre aguas cálidas que superan los 26º C a 27º C, un factor crucial que favorece el desarrollo de sistemas de baja presión y la organización de tormentas tropicales.

El fortalecimiento y la trayectoria de estos fenómenos dependen del aporte energético del océano y de los vientos en altura. Mientras las temperaturas oceánicas se mantengan elevadas, el riesgo de formaciones ciclónicas, incluso fuera del calendario oficial, persiste.

Desastres de "Otis" se encuentran hasta debajo del mar de #Acapulco



La recuperación del aún devastado puerto de Acapulco sigue siendo un desafío a dos años después del huracán “Otis”, especialmente bajo el mar.



Aquí los detalles 👇https://t.co/bogCeQuUaB pic.twitter.com/zErrTWFOWj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2025

Cuándo comienza la próxima temporada de Huracanes

Con el cierre oficial de la temporada 2025, los especialistas y las autoridades comienzan a prepararse para el próximo ciclo anual.

La próxima temporada de huracanes en el Atlántico comenzará oficialmente el 1 de junio de 2026 y finalizará el 30 de noviembre de ese mismo año. Las autoridades utilizarán los meses intermedios para revisar los protocolos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de protección civil.