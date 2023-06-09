Jesús Ociel, primera persona no binaria en ocupar una magistratura electoral

En el marco del mes que celebra el orgullo LGBTTIQ, es importante reconocer el avance que se ha tenido en materia de derechos político electorales a favor de la comunidad, esto gracias a Jesús Ociel Baena, conocido como "le magistrade" por su cargo dentro del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

Fue el pasado 17 de mayo cuando el exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard otorgó el primer pasaporte no binario a Jesús Ociel Baena, esto en el marco de del Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Su presencia en el cargo significa un avance importante en cuestiones de representación para la comunidad LGBT+.

¿Quién es Jesús Ociel Baena, "le magistrade"?

El especialista en derechos político-electorales e impulsor de litigios estratégicos con perspectiva LGBTIQ abiertamente se declara como persona no binaria y a pesar de que la población comenzó a conocerlo por haberle otorgado un pasaporte binario Jesús ha estado en la carrera política desde hace tiempo.

Actualmente es magistrado en el Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes, cargo que ocupa desde el 1 de octubre de 2022, después desde haber fungido como "Secretarie" General de Acuerdos en el tribunal.

Tiene una licenciatura en Derecho, es maestre en Derecho Constitucional y Derecho Electoral y tiene un doctorado en Derecho, por lo que decidió aplicar junto con los más de 500 aspirantes en el examen de conocimientos para aspirar a ser Consejero Electoral del INE, mismo que se aplicó el pasado mes de marzo del 2023 en la Cámara de Diputados.

Jesús Ociel fue de los pocos miembros que pasó a la tercera fase de la prueba pues acertó en 72 de 79 preguntas, por lo cuál perfilaba en convertirse en la primera persona no binaria en ocupar un cargo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por haber tenido la mejor puntuación dentro de los 5 miembros finalistas de la prueba.

¿Cuáles han sido las propuestas de "le magistrade" a favor de la comunidad LGBT?

Cabe recordar que en 2021, "le magistrade" presentó una demanda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solicitando que se modificara el acuerdo que había aprobado el Instituto Nacional Electoral, con la intención de que se incluyeran “cuotas arcoíris” en la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales y se reservara un espacio para garantizar el reconocimiento y acceso efectivo del derecho de la población LGTB+ y no binaria.

Así mismo ha destacado que la justicia electoral inclusiva contribuye con la obligación constitucional de eliminar los prejuicios, discriminaciones, barreras estructurales y paradigmas excluyentes, para que los grupos que históricamente han sido puestos en situación de vulnerabilidad, logren un acceso real y efectivo en sus derechos político-electorales.

Jesús Ociel ha señalado a través de sus redes sociales la importancia de seguir reconociendo a las personas de la comunidad como miembros importantes para la sociedad y que derechos están protegidos gracias a las luchas sociales en el país.