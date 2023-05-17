¡Histórico! México entrega el primer pasaporte no binario en el Día contra la Homofobia

¡Evento histórico! La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) emitió por primera vez el pasaporte no binario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con esto la SRE comenzará la emisión de pasaporte a personas con género no binario, lo cual contribuye a la creación de políticas públicas que ayudarán a eliminar la discriminación histórica contra personas LGBTI+.

Hoy se emitió el primer pasaporte no binario, de parte del secretario de Relaciones Exteriores, a manos del canciller Marcelo Ebrard en la oficina de pasaportes de Naucalpan, al ciudadane Jesús Baena Saucedo, quien por su parte externó su agradecimiento a la SRE por la emisión de este documento oficial, sin necesidad de litigio y por la inclusión que esto genera.

“Estos son documentos que salvan vidas” expresó el director general de Servicios Consulares, Javier Vázquez Bracho Torres, en este evento.

Cabe destacar que México se suma a los 16 países en tener esta normativa para expedir el pasaporte no binario a personas que no se identifican plenamente como hombre o mujer.

¿Qué se celebra el 17 de mayo en el mundo?

El 17 de mayo se proclamó como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990; sin embargo, el día se proclamó en 2004.

Cabe recordar que desde el pasado 20 de enero, Marcelo Ebrard anunció que la SRE daría un nuevo paso en cuestión de los Derechos Humanos, la noticia se dio en el marco de la entrega de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en el extranjero.