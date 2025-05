“Comencé a temblar": Hermana de Octavio Ocaña reacciona a captura de expolicía ligado a homicidio del actor

Luego de ser detenido por su presunta relación en el homicidio del actor Octavio Ocaña el 29 de octubre de 2021, Gerardo “N”, expolicía de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), será ingresado al penal de Barrientos, donde se definirá su situación legal tras ser aprehendido ayer en Veracruz.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con ella a un día de la detención de este sujeto, por quien las autoridades ofrecieron 500 mil pesos de recompensa por información que ayudara a ser localizado.

“Fui yo quien recibió la noticia por parte de la Fiscalía en la que me informan que este sujeto había sido detenido en la sierra de Veracruz y afortunadamente el día de hoy ya está siendo trasladado al penal de Barrientos, acá en el Estado de México”.

Captura de expolicía, una “justicia completa”, dice Berrtha Ocaña

Bertha Ocaña calificó como un logro que este exoficial fuera capturado al lograr lo que llamó una justicia completa”, pues recordó que también ya fue detenido el expolicía Leopoldo “N”, quien en diciembre de 2023 fue sentenciado a 20 años y 9 meses, pero después, en abril del año pasado, se determinó reducirle la sentencia pese a ser encontrado culpable de los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad y la condena bajó a 13 años.

“Ellos dos fueron los que participaron directamente en el homicidio y afortunadamente y gracias a Dios, hoy por hoy ya son los dos los que estarían pagando este delito que cometieron (...) me deja mucha tranquilidad el saber que esta persona, pues ya no está por ahí siendo un prófugo de la justicia y gracias a Dios ya está detenido”, dijo.

Para Gerardo “N”, comentó, solicitarán “el máximo castigo” y ahora tras su captura se iniciará el proceso en el que tendrán que encararlo. Tras saber de la captura del exfuncionario, Bertha contó que prendió un cirio en casa y le pidió a su hermano “que estuviera más tranquilo que nunca porque esta persona ya había sido detenida”.

“Fueron muchos sentimientos en cuanto escuché la noticia, pues sí comencé como a temblar, después, fueron muchas emociones, lloré, pasó de todo, grité, pero gracias a Dios, ya más tranquila que nunca con esta noticia”, expresó.

Expolicía ligado a homicidio de Octavio Ocaña cambió su apariencia

La hermana del actor Octavio Ocaña contó que recibir la noticia de la captura del expolicía de Cuautitlán Izcalli “fue como un balde de agua fría”, pues ella se encontraba haciendo algunas actividades en casa, cuando personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la contacto para informarle sobre esta detención.

“Yo en su momento, pues bueno, por su supuesto que estuve muy involucrada con todas las personas a cargo del caso y una de ellas fue la que me hizo la llamada y me dice el día de ayer ‘te tengo una muy buena noticia, es informarte que ya fue detenido Gerardo “N”’, la persona que iba conduciendo la patrulla, yo no lo podía creer, le decía ¡Guau!, ¿cómo?, ¿cómo pasó?, ¿en qué momento?

“La Fiscalía ya estaba ahí casi, casi pisándole los talones, gracias también a la recompensa, cabe resaltarlo, él, pues sí logró ser identificado, él cambió mucho su apariencia, era muy gordito, enflacó mucho, se dejó el cabello muy largo, trataba de pasar desapercibido, pero se logró su captura (...) creo que al cambiar su apariencia física, ahora sí que entre comillas, él quizás pensó que nunca iba a ser identificado, pero sus rasgos continúan siendo los mismos. Yo siempre me fijé mucho en uno de sus rasgos que más resaltaba, que era la forma de la boca”, contó.

Defensa de familia Ocaña, en espera de audiencia inicial contra expolicía detenido

Añadió que buscarán que el detenido sea sentenciado y se inicie la reparación del daño, que “lamentablemente no ha sido cubierta”, pero esperan que esta “llegue así de inesperado” como lo fue la noticia de la captura de Gerardo “N”.

“Nosotros como familia siempre lo hemos demostrado, hemos tenido mucha paciencia, mucha entereza, mucha cautela y la paciencia es lo que nos ha ayudado también a llegar hasta donde estamos ahorita”.

Fernando Manilla, abogado de la familia Ocaña, comentó a FIA que están a la espera de la audiencia inicial contra Gerardo “N”, en tanto, expresó que fue algo complicado dar con este sujeto. Aunque, por ahora, comentó, se desconoce si la recompensa por Gerardo “N” fue entregada o alguna persona dio información para localizarlo.

“Ya tiene tiempo de que tenían datos sobre su localización, pero no se había podido dar, incluso desde que estaba en el Estado de México estuvo escondido un rato y después ya fue trabajo de la Fiscalía, fue muy bueno el haberlo localizado en la sierra de Veracruz después de todos los datos que estuvieron recabando. Nosotros nos mantuvimos al margen tratando de apoyar con lo que estuviera a nuestro alcance, pero sí es una victoria jurídica y una satisfacción para la familia y para nosotros poder continuar con el procedimiento con esta persona que estaba prófuga”, comentó.