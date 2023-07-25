OIEA denuncia de nuevo minas antipersona en central nuclear de Zaporiyia

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el organismo de control nuclear de la ONU, dijo el lunes que había encontrado minas antipersona en una zona de la central nuclear de Zaporiyia, hoy controlada por Rusia. Así mismo denunció por segundo mes consecutivo que esto violaba los procedimientos de seguridad.

La central de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, fue tomada en los primeros días de la invasión rusa del año pasado. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de bombardear los alrededores de la central nuclear, por lo que el OIEA ha intentado establecer un mecanismo de seguridad para evitar accidentes en la planta ucraniana.

Rafael Grossi, director general del OIEA, dijo en un comunicado que los inspectores del organismo destacados en la central habían observado minas antipersona en una zona tampón entre las barreras perimetrales interna y externa del emplazamiento. Señaló que también habían observado minas durante controles anteriores.

"Pero tener explosivos de este tipo en el emplazamiento es incoherente con las normas de seguridad del OIEA y las directrices de seguridad nuclear, y crea una presión psicológica adicional sobre el personal de la planta", declaró Grossi en un comunicado publicado en la página web del organismo.

During a walkdown on 23 July, IAEA experts have observed directional anti-personnel mines on the periphery of the site of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, Director General @rafaelmgrossi said today. https://t.co/NPTr5apDCP pic.twitter.com/99U8Yvem9J — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 24, 2023

Central de Zaporiyia, en medio del conflicto

Grossi ya había hecho una advertencia similar sobre las minas antipersona el mes pasado y en ambas ocasiones sugirió que no suponían ningún riesgo para la seguridad de la central.

En el comunicado del lunes, afirmó que la evaluación inicial del OIEA era que, incluso si explotaban, "estas minas no deberían afectar a los sistemas de seguridad y protección nuclear del emplazamiento". Las minas, dijo, estaban en una zona inaccesible para el personal y se dijo a los inspectores "que se trata de una decisión militar, y en una zona controlada por militares".

Las tensiones en torno a la central nuclear de Zaporiyia han aumentado con frecuencia. Este mes, cada parte acusó a la otra de planear un ataque contra ella.