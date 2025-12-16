Los huachicoleros en México no solo vulneraron a la Secretaría de Marina, pues también metieron en sus filas a funcionarios de la Fiscalía General de la República ( FGR ), quienes recibían grandes cantidades de dinero, cifras que fueron reveladas tras el hallazgo de documentos que dan cuenta del caso.

En la red criminal en la que participaba Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo México , se pagaba a varios servidores públicos de esa dependencia.

Procesan a fiscal encargada del combate al robo de hidrocarburos

Entre ellos está Mari Carmen Ramírez, nada menos que una de las fiscales encargadas del combate al robo de hidrocarburos . Fue detenida en noviembre pasado y es la única de 13 acusados de esta célula que ha sido procesada.

Así lo revela el expediente de la Fiscalía contra Rocha Cantú y sus cómplices, en el que se documenta que ella recibía al líder criminal Jacobo Reyes León en sus oficinas.

El escandaloso robo de combustible que llega por mar y salpica a la 4T

¿De qué acusan a fiscal Mari Carmen Ramírez?

La funcionaria está acusada de darle información a la banda de todo lo relacionado con las investigaciones en materia de hidrocarburos , así como de liberar muebles o inmuebles asegurados a la organización.

Pero la red de corrupción es mayor. En febrero pasado se cateó un inmueble de la colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México (CDMX).

Pagos de más de 200 mil pesos a funcionarios de la FGR

En el lugar se encontraron documentos que refieren pagos de hasta 250 mil pesos a funcionarios de la Fiscalía General de la República.

Otros 250 mil pesos eran para personal de la FGR en Querétaro, entidad donde está el centro de operaciones de la banda.

Y los que más ganaban por esta complicidad eran los de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que recibían 750 mil pesos.

Así se confirma que, ya sea en grandes buques en los puertos de Tamaulipas o en lanchas menores que cruzan con combustible el Río Usumacinta, el contrabando de hidrocarburos, el robo del siglo , solo es posible con la complicidad de funcionarios de todos los niveles.