No buscamos imponer: AMLO por decreto de operaciones de carga en AICM

Tras la polémica sobre el anteproyecto de decreto sobre el operaciones de carga que ya no podrá operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se busca un acuerdo y rechazó que se busque imponer una medida.

El mandatario dijo durante la mañanera de hoy que busca que haya un consenso con las empresas y agencias aduanales sobre el operaciones de carga.

#EnLaMañanera | Después de que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó el anteproyecto de decreto presidencial para cerrar el #AICM a los vuelos de carga, @lopezobrador_ aseguró se están llegando a acuerdos.

Dice no han actuado de manera autoritaria. pic.twitter.com/Q3MOuz1ZlF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2023

“Aplicamos la máxima: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho… Se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos, de aduanas y yo creo que va a ser por consenso, no queremos imponer nada”, declaró.

Decreto de transporte de carga es para reducir saturación en AICM

El Presidente explicó que el motivo del anteproyecto sobre las operaciones de carga es evitar la saturación en el AICM, por lo que se plantea que se lleve hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles, se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones, se va avanzando bastante bien y cuando tengamos un resultado, se va a informar, pero se está trabajando en ese sentido porque sí hay una saturación en el Aeropuerto de la Ciudad de México”, declaró AMLO de forma breve en la conferencia en la que se celebró el 80 aniversario del IMSS.

El 17 de marzo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) publicó el anteproyecto de decreto para cerrar el AICM a operaciones de carga, debido a la saturación que presenta.

