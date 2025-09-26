¿Dos años de descuido? Profepa investiga historial clínico de osezna en zoológico de Nuevo León

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició una investigación en torno al Zoológico de La Pastora, en Nuevo León, para deslindar posibles responsabilidades por la presunta negligencia en el manejo de una osezna que se encuentra en estado delicado de salud.

¿Qué está pasando con la osa de Nuevo León?

El ejemplar se encuentra bajo resguardo de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) desde febrero de 2023 , cuando fue trasladado del “Rancho María Luisa”, en Mina, Nuevo León.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y personal del Zoológico La Pastora, realizaron una inspección en las instalaciones para verificar el estado de salud de una osa negra americana (Ursus americanus).

La revisión se dio luego de que en redes sociales circularan videos donde se observaba al ejemplar en condiciones deplorables, por lo que la Profepa inició una investigación para deslindar responsabilidades por la posible negligencia en su cuidado.

Revisan expediente clínico de la osa en el zoológico ‘La Pastora’

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el animal ha recibido atención médica y se han documentado procedimientos para su tratamiento.

Sin embargo, confirmaron que el ejemplar presenta una condición corporal de emaciación, engrosamiento de la piel, lesiones en el costado derecho y exposición de tejido subcutáneo.

También dieron a conocer que actualmente la osa recibe terapia de fluidos, suplementación y medicación para estabilizarlo.

Hoy recibimos en el Zoológico La Pastora a autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Parques y Vida Silvestres y @PROFEPA_Mx, quienes realizaron un recorrido de supervisión para constatar el estado de los ejemplares bajo nuestro resguardo. pic.twitter.com/lLevKdhwWI — Zoológico La Pastora (@Lapastora_zoo) September 26, 2025

La Profepa informó que cualquier acción adicional, como la contención química del ejemplar o estudios complementarios, deberá contar con la autorización federal correspondiente, ya que se trata de una especie protegida incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro de la categoría de riesgo.

Finalmente, la dependencia aseguró que continuará informando sobre los resultados de los análisis comparativos que se realizarán para determinar si es necesario modificar el tratamiento.