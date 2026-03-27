Osmar “N” se queda en prisión preventiva; es acusado del feminicidio de dos maestras en Michoacán

Un juez ordenó la prisión preventiva para Osmar “N”, adolescente de 15 años acusado de asesinar a dos maestras en una escuela privada en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La audiencia de control se realizó a puerta cerrada en el Centro de Internamiento para Adolescentes, debido a que el imputado es menor de edad.

El Ministerio Público lo acusó formalmente por feminicidio y portación de arma de fuego, pero su situación legal aún no está definida.

¿Por qué se aplazó la decisión sobre la vinculación a proceso de Osmar "N"?

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa más tiempo para que el juez determine si el menor será vinculado a proceso. Será hasta el próximo lunes 30 de marzo cuando se conozca la resolución. Mientras tanto, el juez aceptó la petición de prisión preventiva, por lo que el adolescente permanecerá bajo internamiento.

Osmar “N”, de 15 años, fue imputado por feminicidio tras el asesinato de dos profesoras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán



El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y se investiga el origen del arma, su entorno familiar y conducta dentro de la escuela pic.twitter.com/3iy75rYXgA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 27, 2026

¿Qué pasó en la preparatoria Antón Makárenko?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el ataque habría sido planeado desde un día antes. El martes por la mañana, alrededor de las 8:30 horas, el joven ingresó a la preparatoria Antón Makárenko con un rifle semiautomático oculto en un estuche de guitarra.

Ahí disparó directamente contra las maestras María del Rosario y Tatiana, quienes murieron por impactos en la cabeza. Momentos después, fue detenido por policías.

¿Cuál podría ser la pena para el adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán?

Según explicó el fiscal Carlos Torres Piña, la pena máxima para adolescentes de entre 14 y 15 años en México es de hasta tres años, incluso en delitos graves. Esto se debe a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Las autoridades siguen varias líneas de investigación, incluyendo una posible motivación de odio hacia mujeres. Tras revisar redes sociales del menor, detectaron:



Videos donde aparece con el arma

Mensajes de rechazo hacia mujeres y movimientos feministas

Contenido relacionado con violencia digital ( comunidad Incel

Además, se investiga el origen del arma, el entorno familiar del adolescente y su comportamiento dentro de la escuela.