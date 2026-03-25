¿Odio a las mujeres? El perfil “Incel” detrás del ataque de alumno a dos maestras en preparatoria de Michoacán

La tragedia en la preparatoria Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán puso en el ojo del huracán la seguridad en las escuelas. Fue un ataque que terminó con la vida de las maestras María del Rosario y Tatiana. El responsable, un adolescente de 15 años llamado Osmar "N", fue capturado minutos después del tiroteo, vestido de negro, amarrado con una cinta rosa por elementos de la Guardia Civil. Sin embargo, lo que más aterra no es solo la frialdad del crimen, sino el perfil "Incel" que podría estar detrás del terrible ataque.

Osmar N., de 15 años, le quitó la vida a dos maestras en la preparatoria Makarenko, en #Michoacán.



Es decir, tenía 7 años cuando la 4T prometió acabar la violencia con becas Benito Juárez y la ideología “abrazos no balazos”. Y sí, falló. Son 250 mil muertos desde entonces y hay… pic.twitter.com/7TQf0wd1NY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Qué es el perfil Incel que podría estar detrás del ataque de preparatoria en Michoacán?

El término Incel es el acrónimo de "Involuntary Celibate" (celibato involuntario). Esta subcultura, que florece en foros de internet y redes sociales, está compuesta por hombres que se sienten incapaces de establecer relaciones sentimentales o sexuales con mujeres. Sin embargo, lejos de ser una simple condición de soltería, se ha convertido en una ideología radicalizada.

Los Incels no culpan a su falta de habilidades sociales, sino que culpan a las mujeres por "negarles" lo que consideran un derecho. Este resentimiento profundo se transforma en una misoginia extrema, donde las mujeres son vistas como objetos superficiales y crueles.

¿Por qué los Incels podrían llegar a ser peligrosos?

Lo que hace a esta subcultura peligrosa es que la violencia no se queda en insultos en internet. En sus comunidades, se glorifica a figuras que han perpetrado ataques masivos contra mujeres, considerándolos "héroes".

Para un Incel radicalizado, el ataque violento contra mujeres, especialmente aquellas que representan autoridad o "rechazo", puede ser visto como un acto de "justicia" o "venganza" contra un sistema que sienten que los oprime.

Osmar "N" hacía publicaciones "Incels" en sus redes sociales

En sus perfiles de redes sociales, Osmar se identificaba como Vodka-punto-om. Subió un video perturbador donde jugaba con el fusil AR-15 e incluso se apuntaba a la cabeza. Sus compañeros de clase describieron a Osmar como un joven retraído que podría ser víctima de bullying.

Sus publicaciones reflejaban una simpatía por esta ideología.

¿Cómo Osmar "N" metió un arma de ese calibre a la escuela?

El menor ocultó el fusil AR-15 en un estuche de guitarra para ingresarlo al plantel. Primero disparó por la espalda a una de las docentes. Mientras la segunda intentaba correr y lograba esconderse tras un escritorio, Osmar se acercó para rematarla.

María del Rosario, de 37 años y con ocho años de servicio, y Tatiana, reconocida por su compromiso con los estudiantes, fueron las víctimas.

Al ser arrestado, Osmar llevaba balas extra, lo que sugiere que el saldo de víctimas pudo ser mayor, afortunadamente no llevaba más cargadores.

🚨🔴 Violencia sacude escuela en Michoacán



Dos maestras, María del Rosario y Tatiana, fueron asesinadas por un adolescente de 15 años dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas.



El presunto agresor fue detenido en el plantel “Anton Makarenko”, donde autoridades le aseguraron… pic.twitter.com/HBvdN4HoEp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

¿De dónde sacó el arma el estudiante de preparatoria en Michoacán?

Al ser detenido, Osmar dijo a los agentes de la Guardia Civil que tomó el arma de su casa. El menor convivía con su padrastro, quien es integrante activo de la Marina. Sin embargo, el padrastro negó ante el Ministerio Público que el fusil AR-15 fuera su arma de cargo.

La Fiscalía ahora investiga cómo un adolescente de 15 años tuvo acceso tan fácil a un rifle de alto poder, lo que añade otra capa de negligencia y responsabilidad a esta tragedia.