Pablo Lemus presume avances durante su Primer Informe de Gobierno en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde aseguró que el estado “está construido por grandes líderes” y que su administración ha dado pasos firmes para mejorar la seguridad, la salud pública y la búsqueda de personas desaparecidas, uno de los temas más sensibles para las familias jaliscienses.

Durante su discurso, Lemus hizo énfasis en que Jalisco fue el primer estado del país en crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, dependencia enfocada en atender de manera prioritaria la crisis de desapariciones que afecta a la entidad.

“Desde el primer día de gobierno creamos la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, la primera en México. Destinamos una cantidad histórica de recursos para atender el fenómeno de la desaparición”, señaló el mandatario. El gobernador subrayó que su administración mantiene una estrategia de coordinación interinstitucional para fortalecer las labores de localización y brindar apoyo integral a las familias de las víctimas.

Salud: red de hospitales y atención especializada en todo Jalisco

En el tema de salud pública, Lemus Navarro destacó que su gobierno “sí apostó por la vida”, al fortalecer la atención a niñas y niños con cáncer, pacientes con diabetes e insuficiencia renal, así como al impulsar la creación de la primera red de hospitales escuela en el país.

“Queremos que los jaliscienses no tengan que viajar hasta Guadalajara para recibir atención médica. Estamos construyendo una red importante de hospitales en las regiones, con atención de primera clase”, explicó. Esta estrategia, dijo, busca acercar los servicios de salud a las comunidades rurales y garantizar que todas las personas tengan acceso a atención médica digna y de calidad.

Seguridad y competitividad: menos delitos y una mejor calidad de vida

Otro de los ejes centrales del informe fue la seguridad, donde Lemus aseguró que los indicadores muestran una reducción en homicidios dolosos, robo de autos y asaltos a transporte de carga.

“Las estadísticas reflejan una baja en la incidencia delictiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado”, destacó. El gobernador añadió que estos avances forman parte de una estrategia integral que busca no solo reducir el crimen, sino mejorar la calidad de vida y hacer de Jalisco un estado más competitivo y atractivo para vivir, trabajar y visitar.

Finalmente, Lemus resaltó que Jalisco está listo para recibir la Copa del Mundo 2026, y que su gobierno trabaja para posicionar al estado como uno de los destinos más importantes de México y el mundo.