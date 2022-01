PAN respalda iniciativa de reducir casillas para revocación de mandato

El senador del PAN, Damián Zepeda pidió respaldar la iniciativa que busca reducir en un 50 % el número de casillas para llevar a cabo la revocación de mandato. En conferencia de prensa Zepeda Vidales explicó que la reforma consiste en compactar tres casillas en una y de esa manera reducir los costos de la consulta de manera importante.

Consideró Damián Zepeda que las modificaciones legales a la Ley Federal de Revocación de Mandato se deben llevar a cabo a la brevedad posible por lo que propuso la implementación de un periodo extraordinario para su discusión, o de lo contrario, señaló, el tema se debe discutir al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones por la importancia que el tema representa.

Es algo que rápido podríamos solucionar en un extraordinario o entrando en el periodo ordinario, votar y acabar con este debate y enfocarnos en lo importante, que los ciudadanos decidan si quieren sacar a este gobierno que tenemos

Damián Zepeda también respaldó el proceso de revocación de mandato porque se trata de un derecho constitucional de la ciudadanía. Pidió ser constructivos en respaldar la participación de la sociedad en este tipo de ejercicios.

Tenemos que ponernos constructivos todos, en una actitud positiva para hacer realidad este derecho del ciudadano, que no está en duda, le guste o no le guste a quien no le guste, es un derecho constitucional que ya nació, el poder los mexicanos decidir si un gobernante se va y a mí me parece un gran derecho, un apoyo total a esta figura

El legislador dijo que el país sólo va a cambiar con la participación ciudadana. Indicó que si no se está de acuerdo en la forma en la que es conducido el país, se puede acudir al espíritu de la revocación de mandato para poder manifestar la inconformidad, pues para eso fue creada esa figura.

México va a cambiar saliendo a la calle, debatiendo, exponiéndole a la gente lo mal que está este gobierno y no teniendo miedo a perder una elección, porque si tenemos miedo pues entonces ya váyanse a su casa de una vez. Yo no tengo miedo, voy a salir a dar la cara, a dar el debate, a ganar, a decir México va mal y por eso tenemos que cambiar

La postura de Damián Zepeda contrasta con la de la mayoría de la bancada del PAN que considera que la revocación de mandato no debe prestarse para una reafirmación del cargo ya que no fue creada esa figura para respaldar al mandatario en turno, sino para pedir que deje el mandato por malos manejos en su forma de gobernar, y si quienes están promoviendo esa consulta social están a favor del gobernante, entonces no hay motivo para llevarla a cabo y derrochar más de 3 mil millones de pesos para manifestar un simple respaldo, cuando hay prioridades en las que se deben utilizar los recursos como la adquisición de pruebas y más vacunas para contrarrestar al Covid-19.