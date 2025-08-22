Hechos: Impunidad a Pío López Obrador, desfalco millonario y capturas clave en CDMX

¡Esta noche en “Hechos con Javier Alatorre”! Te compartimos los principales temas de México que tomaron protagonismo este jueves 21 de agosto de 2025: desde la impunidad en el caso del hermano del expresidente López Obrador, el desfalco millonario en la seguridad alimentaria, hasta las detenciones clave por asesinatos políticos en la CDMX.

También destacan la crisis médica en Oaxaca, la devastación ambiental en la Selva Maya y la violencia vial en la autopista México-Puebla, así como la ofensiva militar israelí en Gaza. Entérate de lo más importante con el análisis y cobertura que solo Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece.

INE da carpetazo al caso Pío López Obrador por financiamiento ilegal a Morena

El Instituto Nacional Electoral cerró la investigación contra Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a videos y denuncias sobre presunto financiamiento ilícito al partido Morena. La consejera Carla Humphrey señaló: “No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal”. Esto generó críticas de la oposición por la aparente impunidad del caso.

Millonario desfalco en Seguridad Alimentaria vinculado a Ignacio Ovalle

Javier Alatorre expuso cómo Ignacio Ovalle permitió irregularidades por 15 mil millones de pesos; proveedores beneficiados incluso le remodelaron su casa con recursos sospechosos. Informantes denuncian que las compras sobrevaloradas y el moche eran comunes, y se protegía a Ovalle para evitar investigaciones.

Según Georgina Zerega, coautora del libro “Licencia para robar”: “El arquitecto y los materiales, todos los pagaba la empresa, los asumía”.

Capturan a 13 implicados en asesinato de colaboradores de la jefa de gobierno de CDMX

La Fiscalía General de Justicia de CDMX detuvo a 13 personas relacionadas con el homicidio de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada. Se detalló que algunos de ellos enfrentan prisión preventiva y la investigación continúa por esclarecer el móvil.

Alertan por crisis de insumos en hospital de San Pablo Huixtepec, Oaxaca

Personal médico en “Hechos” denunció la grave escasez de medicamentos e insumos en el Hospital Regional de San Pablo Huixtepec. El desabasto afecta a seis municipios y obliga a los pacientes a comprar medicamentos por su cuenta, poniendo en riesgo la atención básica.

Como indicó el Dr. Osvaldo Aquino: “Ahorita nos dimos a la tarea de checar unos medicamentos en farmacia estamos al 40 por ciento, en cuestión de material no tenemos material de papelería, también en medicamentos”.

Colombia volvió a sus años negros del terrorismo

Dos atentados enlutan al país, el primero sucedió en Cali, donde dos camiones cargados con explosivos estallaron cerca de una escuela de aviación, provocando caos entre los presentes. Mientras que el segundo caso ocurrió en Antioquia, pues un dron derribó un helicóptero de la policía de Colombia.

Destrucción ambiental en la Selva Maya por Tren Maya y complejo militar

Javier Alatorre denunció la devastación causada por obras gubernamentales en la Selva Maya, con millas de hectáreas deforestadas y contaminación de fuentes de agua. Activistas y Greenpeace exigieron al gobierno permiso para suspender la extracción y cumplir compromisos con comunidades indígenas.

Date Cuenta | El “doble rasero” que debilita la democracia en México

El actual gobierno insiste en repetir que México es hoy “el país más democrático del mundo”; sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Una de las bases fundamentales de cualquier democracia liberal es la igualdad de todos ante la Ley, principio que parece desvanecerse cada vez más bajo el régimen de Morena.

Ataque armado a trailero en autopista México-Puebla es controlado por la Guardia Nacional

¡Un incidente de violencia vial donde un hombre disparó contra un trailero! Gracias a la rápida intervención de un agente de la Guardia Nacional, el atacante fue detenido y quedó bajo investigación por tentativa de homicidio.

El engaño de las tiendas del Bienestar, ¿qué pasa?

A pesar de haber sido creadas con la promesa de vender productos básicos a precios más baratos, esto no es así. En las tiendas del Bienestar, pertenecientes al Gobierno Federal, la mayoría de los artículos no tienen los mejores precios, incluso llegan a ser más caros que en tiendas de autoservicio.

Israel inicia una ofensiva terrestre para controlar Gaza ante la crisis humanitaria

El programa abordó la ofensiva terrestre ordenada por el primer ministro Netanyahu para tomar el control de Gaza, movilizando a 60 mil reservistas y generando un éxodo masivo. Naciones Unidas alertaron sobre el impacto humanitario en la población palestina.

Erick Valencia Salazar, “El 85": exfundador del CJNG que podría ‘cantar’ en EU

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, uno de los fundadores del CJNG y exsocio de “El Mencho”, podría declarar todo lo que sabe sobre el narco a cambio de un acuerdo con EU. Su cabeza valía 5 millones de dólares. Lo acusan de traficar toneladas de droga y podría enfrentar cadena perpetua.

