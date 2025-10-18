El PAN se renueva y cambia logo tras más de 70 años; anuncian adiós a las alianzas

El Partido Acción Nacional (PAN) inició este sábado 18 de octubre un profundo proceso de renovación. En un evento masivo en el Frontón México, el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, anunció varios cambios, entre ellos, dos históricos: el fin de la política de alianzas electorales con otros partidos y la modernización de su logotipo, utilizado con leves variaciones por más de 70 años.

Con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027, el PAN busca reconectar con la ciudadanía abriendo sus candidaturas y simplificando su proceso de afiliación, apostando por la “meritocracia” y los “liderazgos ciudadanos”.

PAN pone fin a las alianzas y se distancia del PRIAN rumbo al 2027

Uno de los anuncios más contundentes de Jorge Romero fue la decisión de cancelar la política de alianzas que marcó los comicios de 2024, con lo que intentan tomar distancia de las uniones que solidificaron el término despectivo del PRIAN. “Ninguna sigla se antepondrá a Acción Nacional”, sentenció el dirigente, argumentando que esta decisión responde a una demanda mayoritaria de los votantes y al mandato fundacional del partido.

“El futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”, afirmó Romero, marcando un rompimiento con la estrategia seguida en los últimos años; sin embargo, aclaró que la nueva “alianza estratégica” será con los “auténticos liderazgos ciudadanos”, panistas o no, para buscar quitarle la mayoría al oficialismo.

Reafirmamos nuestro compromiso con México, con sus causas más profundas y con las familias. 🇲🇽



Así iniciamos una nueva era, con una visión renovada que pone al centro nuestra Patria, la Familia y la Libertad.



Esta nueva etapa no es un cambio de imagen, es una declaración de… pic.twitter.com/6iomcNcuCG — Acción Nacional (@AccionNacional) October 18, 2025

Nuevo logo del PAN tras 73 años

Como símbolo de esta nueva etapa, el PAN presentó un nuevo logotipo, el primer cambio significativo en su emblema desde 1952. El diseño busca ser más moderno y conectar con las nuevas generaciones:

Elimina el tradicional círculo azul.

Utiliza dos curvas que rodean las siglas “PAN”.

que rodean las siglas “PAN”. Las siglas tienen una leve inclinación a la derecha.

a la derecha. El color es un azul más intenso, cercano al negro.

Este cambio se acompaña de una estrategia para atraer al voto joven, sumando 18 voceros juveniles al partido; además, entre las banderas utilizadas durante la marcha, se vieron algunas alternativas con un fondo de acero para mostrar fortaleza.

🔵Trabajamos por un México para que las familias mexicanas tengan la oportunidad de salir adelante.



Creemos en la justicia, en la libertad y en un país que abrace a sus jóvenes, a sus mujeres, a quienes trabajan y a quienes sueñan.



¡Esta es la nueva era del PAN!🇲🇽… pic.twitter.com/vv5jSSCegv — Acción Nacional (@AccionNacional) October 18, 2025

Nuevos métodos del PAN: Elecciones primarias abiertas y afiliación digital

La renovación también incluye cambios en sus procesos internos. Romero anunció que la selección de candidatos ya no dependerá exclusivamente de designaciones. Se implementarán nuevos métodos como elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y encuestas cualitativas, asegurando que “la gente decidirá quién nos representa”.

Además, se abrirá totalmente la afiliación al partido a través de una plataforma tecnológica, eliminando trámites burocráticos para facilitar la incorporación de nuevos militantes.

El evento contó con la presencia de las principales figuras del panismo, incluyendo a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Santiago Creel y gobernadores del partido. Tras el acto en el Frontón México, dirigentes y militantes realizaron una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia.

El relanzamiento también incluyó mensajes en video de figuras como Enrique Krauze y Lorenzo Córdova, quienes pidieron al PAN recuperar la cercanía con la ciudadanía y no repetir errores pasados. Militantes presentes en la marcha coincidieron en la necesidad de retomar los principios y valores originales del partido.

