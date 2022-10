PAN y PRD interponen queja ante Comité de Ética contra diputada trans

Ciudad de México. Diputados de PAN y PRD presentaron una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados en contra de la diputada trans de Morena, María Clemente García, por conducta inapropiada, luego de video sexuales publicados en redes sociales. Exigen sanción.

En el escrito firmado por 33 diputados señalan que, si bien los hechos ocurrieron fuera del recinto legislativo y “los legisladores tienen derecho a disfrutar de una vida privada, actos de este calado no hace más que menos preciar la investidura del legislador que los comete, además de constituir una falta de respeto a la ciudadanía”.

La María Teresa Castell de Oro, aseguro que la publicación de ese tipo de contenido pone en riesgo también a menores que hacen uso de las redes sociales.

Por lo que exigen a la Cámara de Diputados ponga un alto a este tipo actos.

“Hoy está incrementando cada vez el nivel no solamente de actos imprudentes, fuera de toda cordura y que lastiman a las familias, no es un tema de una ideología, no es un tema de un grupo, es un tema de respeto, cualquiera de nuestros hijos menores de edad podría estará abriendo un teléfono y eso fue lo que nos encontramos este fin de semana, por lo cual se exige respeto”.

Se confronta diputada trans de Morena con compañera de su partido

En plena sesión, la diputada trans de Morena, María Clemente García, protagonizo una confrontación con su compañera de partido Cecilia Márquez, luego de esta última ocupo de manera momentánea la curul de la legisladora representante de la comunidad de la diversidad sexual.

En el recinto se hicieron de palabras y tuvieron que intervenir diputados de la bancada de Morena para evitar que las cosas escalaran.

Cecilia Márquez opto por abandonar el salón de sesiones y María Clemente la siguió en medio de reclamos.

Al concluir la sesión, María Clemente, se despidió de beso de su vicecoordinador de bancada, Leonel Godoy.