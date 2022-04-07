Si pandilleros desatan violencia, no habrá comida en la cárcel: Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió con dejar sin comida a los pandilleros que están en la cárcel, si los “criminales que están afuera” empiezan a vengarse de los recientes arrestos haciendo daño a la población y desatan una ola de criminalidad en el país centroamericano.

“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro porque a esos les quitamos la televisión desde 2019, sino a los que están afuera”, dijo el mandatario durante un acto de graduación de policías y soldados.

Explicó que existen “rumores” de que los pandilleros que están libres “quieren vengarse de la gente al azar”, presuntamente por las detenciones de seis mil personas que se hicieron en los últimos días.

Hagan eso y no va a haber ni un tiempo de comida en la cárceles, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys ahí adentro, les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran.

“Estense tranquilos y déjense arrestar”, dice Bukele a los pandilleros

En su discurso, Bukele aseguró que no le importaría la opinión de organismos internacionales por esta medida, en cambio, pidió que acudan a El Salvador para proteger a la gente.

Además, ironizó que los organismos internacionales pueden llevarse a los pandilleros que se quedarían sin comida en la cárcel. “Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1”, añadió.

Ante los rumores de que grupos terroristas quieren atentar contra la población en respuesta a las medidas severas contra la delincuencia, el Presidente @nayibbukele les envía un mensaje contundente. pic.twitter.com/neMoyVsaoz — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) April 5, 2022

Bukele recordó que actualmente en las cárceles de El Salvador hay 17 mil pandilleros, más los seis mil que arrestaron las autoridades en los últimos nueve días y que ahora están en colchonetas y hacinados.

“También van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y no van a tener comida así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar, por lo menos ahí adentro van a vivir y van a tener comida, dos tiempos y sin pollo”, sentenció Bukele.

El Salvador penalizará difusión de mensajes sobre pandilleros

Además de la advertencia sobre la comida en la cárcel, el Congreso de El Salvador aprobó un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de las pandillas, incluso si se realiza por parte de los medios de comunicación.

Al respecto, Bukele señaló que cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron la simbología nazi y “nadie dijo nada”, por lo que ahora desde su gobierno pretenden prohibir el grafiti alusivo a las bandas dedicadas al tráfico de drogas y extorsión.

Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo.



Nadie dijo nada, era entendible que fuera así.



Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2022

El pla, que se convertirá en ley una vez que Bukele lo firme, establece penas de hasta 15 años en la cárcel para personas que transmitan mensajes de las pandillas, incluyendo grafitis “o cualquier forma de expresión visual” relacionada con la Mara Salvatrucha, su rival Barrio 18 u otros grupos más pequeños, según Reuters.

