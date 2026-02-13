Padres de Ana Amelí llaman a protesta en CDMX por personas desaparecidas

La situación de personas desaparecidas en la Ciudad de México (CDMX), como en otras partes del mundo, ha detonado un hartazgo por parte de familiares de las víctimas. Ante este escenario, una protesta en la capital se tiene prevista al sur de la capital.

El llamado a salir a las calles a manifestarse fue compartido por los papás de Ana Amelí García Gámez, joven senderista desaparecida en el Ajusco, en Tlalpan, cuando subió al Pico del Águila el 12 de julio de 2025 y este jueves se cumplen siete meses de no saberse de ella.

Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años desapareció desde el pasado 12 de julio tras subir a escalar el Pico del Águila en el Ajusco



La búsqueda se ha complicado debido a la falta de señal en la zona, y solo se cuenta con unos mensajes, una fotografía y dos ubicaciones de… pic.twitter.com/WfKBdUupHs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2025

¿Cuándo será la protesta en CDMX para exigir que encuentren a personas desaparecidas?

Vanessa Gámez y Ricardo García, padres de Ana Amelí, llamaron a todas las familias de personas desaparecidas a realizar la manifestación más grande de madres y padres buscadores en la historia de México.

Aprovechando la atención internacional que captará el mundial de fútbol 2026 y la gran cantidad de gente que llegará a México, quieren manifestarse en todos los accesos al Estadio Azteca, antes del partido inaugural de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el 11 de junio próximo.

Familias buscan fosas clandestinas en Ajusco, CDMX

Protesta afuera del estadio será pacífica y no se negará acceso al partido

Los padres de la joven aclararon que se trata de una protesta pacífica y no se pretende impedir el acceso al estadio, ubicado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

“Somos Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de Ana Amelí García Gámez, nuestra hija de 20 años que desapareció el 12 de julio de 2025. Todavía la buscamos. Todavía esperamos. Y mientras esperamos, más de 130 mil 000 familias mexicanas viven el mismo dolor que nosotros (…) hoy, con el corazón roto, pero con la dignidad intacta, nos dirigimos a México y al mundo”, expresaron en un comunicado.



Fecha de la protesta : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Hora : 8:00 horas

: 8:00 horas Lugar: Calzada de Tlalpan s/n, colonia Santa Úrsula, Coyoacán



Señalan falta de acciones en la búsqueda de Ana Amelí

Los padres de la joven Ana Amelí señalaron que en la investigación para encontrarla no se han tomado en cuenta acciones que consideran importantes para ayudar a localizarla.

Indicaron que después de más de 200 días, no se ha investigado una supuesta obstrucción de dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Tlalpan que, dicen, “impidieron la búsqueda inicial y que causó la pérdida de 4 horas críticas”

Además, comentaron que “no existe un plan de investigación sólido, la hipótesis de participación estatal no se ha investigado y testigos clave no han sido entrevistados a profundidad”.