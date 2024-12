Personal del Hospital General de Juchitán, Oaxaca continúa en paro por falta de insumos y pagos

En Hospital General de Juchitán, en Oaxaca, personal de este se mantiene en paro de labores desde el 3 de diciembre, como forma de protesta ante la falta de insumos médicos, así como un recorte al presupuesto, lo que ha afectado no solo a los trabajadores sino a los derechohabientes.

Varias personas enfermas y que requieren atención médica, junto con sus familiares, demandan la falta de insumos y medicamentos, exigiendo el derecho a la salud, pues saben que esto afecta a los pacientes, de este hospital.

Las familias esperan respuestas de sus pacientes bajo el rayo del sol, a fuera de los hospitales públicos en el Istmo de Tehuantepec. Mientras que los trabajadores realizan un paro debido al recorte del 12 por ciento al presupuesto de salud para el 2025.

Afectaciones por el recorte al presupuesto a la salud

El Hospital General de Juchitán que se reconstruyó después del sismo del 2017, fue transferido, en julio de este año al sistema IMSS- Bienestar, agregando servicios especiales.

“Está enorme el hospital, pero no cuenta con los servicios, le faltan muchas cosas, no hay medicamento, insumos no hay, hoy ya llevo mil 500 pesos gastados”, dijo Isabel, familiar de paciente.

Mientras que Edgar Carrasco, Secretario Sección Istmo de Tehuantepec, menciona que tienen 180 unidades de primer nivel y que están cerrados 7 hospitales, en los que se están brindando el servicio a urgencias y hospitalización.

¿Por qué están en paro?

El recorte de un 12 por ciento del presupuesto de salud para el 2025, se encuentra afectando a pacientes, familiares y trabajadores, pues no cuentan con los insumos necesarios para atender a los pacientes ni con los pagos regulares a los trabajadores.

Los trabajadores del hospital se encuentra en paro, por lo que cientos de trabajadores marcharon por las calles de Juchitán, debido a las irregularidades en los pagos de cientos de trabajadores.

Se suman más protestas

Mientras que en la Ciudad de México , decenas de trabajadores del Hospital General de Ixtapaluca, se sumaron a las demandas de insumos y medicamentos, todos en defensa del derecho a la salud.

“No es justo porque, habían dicho que iba a haber medicamentos y que no íbamos a pagar nada, pues no, no vemos”, indicó el familiar de paciente.

Por lo pronto, se recomienda tomar precauciones, ya que este viernes el personal de Salud realizará bloqueos en varios puntos de la región del Istmo de Oaxaca.

Papás de niños con #cáncer y representantes de asociaciones que luchan contra esta enfermedad, llegaron esta noche a la #CámaraDeDiputados para exigir a los legisladores que no recorten el presupuesto de #saludhttps://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/65RMVw22UE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2024

Padres de niños con cáncer se manifiestan en la Cámara de Diputados

El miércoles pasado, llegaron a manifestarse a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CDMX), padres de niños con cáncer y representantes de asociaciones que luchan contra esta enfermedad.

Exigen a los legisladores no recortar el presupuesto de salud, para no afectar más la atención médica y hacerle frente al desabasto de medicamentos, al Palacio Legislativo solo ingresó una comisión.

Una comisión ingresó al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar personalmente las demandas de los padres preocupados por la salud de sus hijos con cáncer , debido al recorte presupuestal de 113 millones de pesos.