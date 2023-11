Esta es la peligrosa razón por la que no debes barrer en la noche jamás

Seguramente has escuchado frases como estas: “No barras de noche que es de mala suerte” o “Si barres de noche se te va el dinero”; las dicen madres y padres a sus hijos de generación en generación; pero qué hay detrás de esta advertencia o superstición. Aquí te decimos si barrer en la noche es solo una superstición o si tiene que ver con alguna cuestión de salud.

Y es que, aunque no lo creas barrer en la noche está asociado a un problema de salud, por lo que no se aconseja realizar esta actividad de limpieza durante las noches.

Las supersticiones son creencias que explican mágicamente la ocurrencia de un suceso, hay quienes creen fielmente en ellas y evitan ciertas acciones para no sufrir una desgracia o tener mala suerte.

La creencia de que “barrer en la noche” es de mala suerte se sigue escuchando y muchas personas evitan esta actividad para no pasar por alguna mala situación o desgracia.

¿Por qué barrer en la noche es malo para la salud?

Barrer en la noche, no es una actividad que no se deba hacer, de hecho es opcional mientras que no seas supersticioso, pero es preciso aclarar que sí existe una razón relacionada con la salud por la que no se debería usar este artefacto de limpieza en las noches.

Y sí, por cuestiones de salud, lo mejor y recomendable es barrer durante el día.

Si vives con personas que padecen de alergias o asma, lo mejor es barrer en el día para que las personas que tienen esos padecimientos se puedan mover de lugar y resguardarse en donde no tengan contacto con el polvo ya que al barrer el polvo se levanta y se puede causar complicaciones en las vías respiratorias.

Al contrario, si barres en la noche, suele pasar que las personas con esas enfermedades y que ya descansan, pueden sufrir ataques de tos por el polvo y los ácaros.

¿Por qué se dice que barrer de noche es de mala suerte?

La superstición de que, barrer en la noche trae mala suerte, o que no se debe hacer nació en la Edad Media y tenía que ver con una situación de supuesta disciplina por parte de los hacendados o ricos de aquella época.

Los patrones se molestaban cuando la servidumbre barría de noche porque usaban velas ya que no había energía eléctrica y se enojaban más porque hacían ruido al barrer debajo de los muebles y eso interrumpía su descanso.

Se sabe que por hacer esta actividad en la noche, la servidumbre recibía un castigo y entonces la mala suerte radicaba en esa sanción.

En otros países, por ejemplo de África occidental, barrer en la noche es de mala suerte porque no solo se quita el polvo, sino que también se barre la fortuna del que lo hace o de la casa.

En la India se cree que cuando se barre la casa en las noches, se está llamando a la muerte.

Además existe la creencia de que en tiempos remotos, las únicas que utilizaban la escoba de noche eran las brujas y por ello se evitaba esta acción para evitar ser acusada de brujería.

Si embargo, es preciso aclarar que estas leyendas o supersticiones no están comprobadas por lo que puedes creer o no en ellas.

¿Qué es mejor barrer o aspirar?

Las alternativas que existen para no barrer de noche son sencillas; la primera es esperar hasta el día siguiente para hacerlo, sobre todo si hay personas enfermas. Y si no es una obligación realizar la actividad.

Otra alternativa es la delimpiar el piso con un paño húmedo o aspirar, aunque esta última genera ruido que puede interrumpir el descanso de habitantes del hogar o de los vecinos.

En caso de ser una emergencia y si existe la posibilidad económica es la de adquirir los nuevos robots de limpieza que parecen amables al ambiente y a la convivencia.