Empleado de limpieza apaga refrigerador en un laboratorio y arruina una investigación de 20 años

El Instituto Politécnico Rensselaer de Troy, Nueva York, Estados Unidos, demandó a un empleado de limpieza por arruinar una investigación que llevaba 20 años, y todo porque desconectó un refrigerador.

El trabajador explicó que el congelador hacía un ruido muy molesto, por lo que decidió desconectarlo, aunque después dijo que fue un error, ya que había un cartel donde explicaba que no debían silenciarlo, pero el hombre apagó el interruptor equivocado.

En el refrigerador había “muestras muy importantes” sobre la investigación, que se echaron a perder y ya no se pueden utilizar para continuar con el estudio científico. Además provocó daños de un millón de dólares.

Empleado de limpieza arruina una investigación científica de 20 años

De acuerdo con los demandantes, en el lugar se realizaba una investigación sobre fotosíntesis, la cual era “pionera” en el desarrollo de paneles solares. El incidente ocurrió en 2020.

Según la demanda, obtenida por la agencia de noticias BBC, el refrigerador donde se encontraban las muestras estaba descompuesto y emitía un sonido, pero debido a la pandemia de Covid-19, los técnicos no podían acudir a repararlo.

Sin embargo, los científicos colocaron un cartel donde alertaba que el sonido no se podía apagar ya que el congelador estaba en reparación, y pedían: “Por favor, no lo mueva ni lo desenchufe. No es necesario limpiar la zona. Puede pulsar el botón de silencio de alarma durante 5-10 segundos si desea silenciar el sonido”.

El encargado de la limpieza del laboratorio, declaró que se confundió y desconectó el interruptor del refrigerador. Cuando los investigadores se dieron cuenta, la temperatura había tenido un aumento considerable, echando a perder todas las muestras.