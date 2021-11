Daño a Pemex por la compra de Agronitrogenados es de 200 mdd: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de Agronitrogenados es de 200 millones de dólares (mdd), cifra superior al monto que busca entregar Emilio Lozoya como reparación por adquirir la empresa “chatarra”.

En días pasados trascendió que los abogados del ex director de Pemex propusieron un acuerdo reparatorio consistente en el pago de cinco mdd para extinguir la acción penal que hay en contra de su cliente, por la compra de la planta obsoleta a un sobreprecio.

Los abogados indicaron que si “en el marco del acuerdo reparatorio de Agronitorgenados se llega a un acuerdo y se extingue la acción penal, Emilio Lozoya tendría que salir en libertad”.

No obstante, el presidente dijo que el monto del daño a la empresa productiva del Estado es aproximadamente de 200 mdd. “Pemex lo que está demandando es que devuelva el dinero de los negocios que se hicieron como parte del Pacto por México”, dijo el mandatario.

El pueblo se cansa de tanta pinche transa: AMLO critica reformas estructurales aprobadas por EPN

AMLO afirmó que “el pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, al explicar que la empresa Agronitrogenados había dejado de producir y “estaba convertida en chatarra” cuando se hizo el avalúo para adquirirla.

Creo que en el avalúo estaba inflada, costaba 200 o 300 millones de dólares (mdd) y pagan 500 mdd, arriba del avalúo, pero además como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir otro tanto para rehabilitarla.

Desde su conferencia mañanera en Sonora , expuso que Pemex destinó a la compra de esa planta y su rehabilitación alrededor de 800 mil mdd, lo que calificó como “un fraude”,

“Incluso la Auditoría Superior de la Federación consideraba que se había pagado de más, que si devolvía 200 mdd al Instituto para Devolver al Pueblo lo robado se podía llegar a un arreglo, pero mal aconsejado, Emilio Lozoya ya no quiso reparar el daño ”, declaró el jefe del ejecutivo.

Pemex decidirá si está conforme con el monto de la reparación

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseveró que el Consejo de Pemex es el encargado de determinar si procede o no la reparación del daño promovida por la defensa de Emilio Lozoya.

El Secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que solo el Consejo de PEMEX es el que determinará si procede o no la reparación del daño promovida por Emilio Lozoya

“No hay convenio con la presidencia, porque no es parte en el litigio, es el Consejo el que decide si le satisface y procede la reparación. No puede haber reparación si Pemex no está conforme con el monto que se ofrece”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que son dos las acciones penales en contra de Emilio Lozoya, una por el caso de los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht, y la otra por la compra con sobreprecio de Agronitrogenados.