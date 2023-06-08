Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución no debería ser presidente: Pence sobre Trump

El ex vicepresidente Mike Pence, quien alguna vez sirvió lealmente a Donald Trump, arremetió contra su exjefe por su papel en el ataque de 2021 contra el Capitolio y dijo que desafiaría al empresario por la nominación republicana de 2024 a la Casa Blanca.

Pence emitió su condena más contundente hasta la fecha sobre el papel de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 de los partidarios del expresidente contra el Congreso, cuando los legisladores se reunían para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

I know we can bring this country back. We can defend our Nation and secure our border. We can revive our economy. We can put our Nation back on a path to a balanced federal budget. We can defend our liberties and give America a new beginning for life. But it will require new… pic.twitter.com/cpkMcyd73d — Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023

Creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos, y cualquiera que pida a otro que le ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de Estados Unidos. Mike Pence / Aspirante a la candidatura presidencial por el partido republicano

Durante los tumultuosos cuatro años de Trump en la Casa Blanca, Pence lo defendió repetidamente en múltiples escándalos, pero provocó la ira de Trump y sus partidarios cuando, como presidente ceremonial del Senado, se negó a detener la certificación de la victoria del actual presidente Joe Biden.

Pence, que cumplió 64 años el miércoles, se une a una concurrida contienda por la candidatura que actualmente parece una carrera entre dos, el favorito Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también anunciaron candidaturas esta semana, elevando el número de aspirantes republicanos a la Casa Blanca a los dos dígitos.

Es extremadamente raro que un vicepresidente se presente contra un presidente bajo el que ha servido, y solo ha ocurrido un par de veces en la historia de Estados Unidos. Pence entra en las primarias republicanas con una montaña que escalar, con un respaldo en las encuestas de sólo el 5% y por detrás de Trump en 44 puntos porcentuales, según un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos en mayo.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm — Mike Pence (@Mike_Pence) June 7, 2023

Pence dijo que no tenía autoridad constitucional para entrometerse en los resultados de las elecciones y que Trump se había "equivocado." En mensajes en Twitter el 6 de enero, Trump acusó a Pence de cobardía.

Los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio durante el proceso de certificación, obligando a Pence, familiares, legisladores y personal a huir para ponerse a salvo. Algunos alborotadores pidieron a gritos que colgaran al por entonces vicepresidente.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"El pueblo estadounidense merece saber que ese día, el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y la Constitución. Ahora los votantes se enfrentarán a la misma elección. Elegí la Constitución y siempre lo haré", dijo Pence.

¿Cuáles son los aspirantes a la candidatura presidencial del partido republicano junto a Trump y Pence?

La candidatura presidencial por el partido republicano contempla bastantes aspirantes; 10 en total. Junto a Donald Trump y Mike Pence, se suman los siguientes nombres:

- Nikki Haley: exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de los Estados Unidos ante la ONU.

- Vivek Ramaswamy: empresario multimillonario y escritor.

- Asa Hutchinson: dos veces gobernador de Arkansas.

- Larry Elder: excandidato por la gobernación de California.

- Tim Scott: senador republicano.

- Ron DeSantis: gobernador de Florida.

- Chris Christie: exgobernador de Nueva Jersey.

- Doug Burgum: gobernador de Dakota del Norte.