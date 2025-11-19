Lejos del discurso de austeridad, el gusto por el lujo distingue a funcionarios de la Cuarta Transformación. Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, es uno de ellos.

El amigo personal de Andrés Manuel López Obrador y primo de quien fue su chofer “Nico”, Nicolás Mollinedo Bastar, no comulga con la sencillez que se pregonó y ha pagado millones de pesos para ser propietario de dos departamentos exclusivos. Diría su cuate: “solo para fifís”.

Rafael Marín Mollinedo, dueño de lujoso departamento

El hombre que está a cargo de revisar qué entra y sale por las aduanas mexicanas es dueño de un departamento por el que pagó más de 13 millones de pesos, en el exclusivo Shark Tower de Puerto Cancún, Quintana Roo.

Se trata de uno de los desarrollos residenciales más lujosos del mundo, con 250 metros de playa, club privado, centro comercial, restaurantes, marina para 20 embarcaciones y un campo de golf de 18 hoyos. Además, tiene gimnasio, spa y albercas.

¿Cómo es el lujo departamento del jefe de Aduanas en México?

Los departamentos del Shark Tower, son de lujo, similar al que compró el jefe de Aduanas, de 265 metros cuadrados, con pisos de azulejos importados de Italia, cocina y baños con cubiertas de granito y vistas privilegiadas del mar Caribe.

En su declaración patrimonial se detalla que lo adquirió en febrero de 2017 por más de 638 mil dólares, a crédito con la inmobiliaria Convergencia Azteca.

En esa época no era funcionario; era director de su empresa Tabana Banana, dedicada a la venta al por mayor de frutas en Cancún, que le deja millonarias ganancias, según su declaración de ingresos.

Rafael Marín Mollinedo, un funcionario con gusto por autos de lujos

Marín Mollinedo, en enero de 2022, se hizo cargo de las aduanas del país, cuando ya operaba la red de contrabando y robo de combustible.

Posteriormente, López Obrador lo convirtió en enlace de México ante la Organización Mundial de Comercio, en julio de 2023.

Ahí, en Ginebra, aprovechó para comprar dos Mercedes Benz y un Mini Cooper, por los que pagó casi 6 millones de pesos. Debido a su gusto por el lujo, mientras era embajador en 2023 obtuvo dos créditos por más de 9 millones de pesos de la empresa Le Parc Cancún. Uno de sus departamentos será de Marín Mollinedo.

En febrero de este año, antes de que estallara el escándalo del huachicol en Tampico, Marín Mollinedo regresó al frente de las aduanas de México, donde se orquestó el llamado “robo del siglo”, sin que la investigación haya alcanzado aún a las cabezas.