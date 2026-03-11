VIDEO: Una perrita llamada Cataleya fue despedida por su familia con una emotiva serenata

Una despedida llena de amor, música y lágrimas se volvió viral en redes sociales. La protagonista fue Cataleya, una perrita que recibió una serenata especial de su familia un día antes de partir.

El emotivo momento fue compartido en TikTok por su dueño, identificado como @felioks23, donde miles de personas han reaccionado con mensajes de cariño tras ver el homenaje que prepararon para su fiel compañera.

En el video se puede ver a Cataleya tranquila y aparentemente feliz mientras escucha la serenata interpretada por un grupo de mariachis que cantan "Amor Eterno", uno de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel.

¿Por qué la serenata para la perrita Cataleya se volvió viral?

El momento que más conmovió a los usuarios fue ver a Cataleya rodeada de su familia mientras los músicos tocaban la canción frente a ella. Su dueño explicó que la serenata fue un regalo especial antes de despedirse definitivamente de su mascota.

“Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho Cataleya”, escribió en el video que rápidamente comenzó a circular en redes.

La publicación también incluye un mensaje que resume el amor que su familia sentía por ella: “Despedida emocional con serenata para Cataleya. Un emotivo homenaje con una serenata. Recordamos su amor y los momentos juntos.”

Las imágenes muestran a la perrita tranquila mientras escucha la música, mientras sus familiares la acompañan en ese momento tan difícil. Para muchos usuarios, la escena refleja el profundo vínculo que puede existir entre las personas y sus mascotas.

El mariachi que acompañó la despedida de Cataleya

La serenata estuvo a cargo del grupo Mariachi Loco Zipaquirá, cuyos integrantes también compartieron un emotivo mensaje tras participar en la despedida.

Uno de los músicos explicó lo especial que fue poder acompañar a la familia en ese momento. “Tuve el honor de acompañar con mi voz a esta perrita en sus últimos momentos antes de partir. Quiero aprovechar para enviarle un abrazo lleno de cariño a su familia.”

También reconoció lo difícil que es despedirse de una mascota que ha sido parte de la vida durante años. “Sé que despedir a un compañero de vida nunca es fácil, y más cuando se trata de un ser que nos regaló tanto amor incondicional.”

El cantante agregó que para él fue un privilegio poder brindar un poco de consuelo. “Para mí fue un privilegio poder estar ahí y brindar, aunque fuera por unos minutos, un poco de calma, amor y compañía en medio de un momento tan doloroso.”

Mariachi envía abrazo a familia de perrita Cataleya|felioks23

La familia agradece el gesto en la despedida de su perrita Cataleya

El dueño de Cataleya también respondió al gesto del mariachi con un mensaje lleno de gratitud. “Muchas gracias por haber acompañado a nuestra perrita en un momento tan difícil para nosotros. De verdad estamos muy agradecidos por la serenata y por la sensibilidad con la que cantaron.”

También destacó que ese momento quedará para siempre en la memoria de su familia. “Fue un detalle muy especial que siempre vamos a recordar.”

Incluso aprovechó para recomendar al grupo musical. “Los recomendamos totalmente: tienen un talento increíble y cantan hermoso, pero sobre todo tienen un gran corazón para acompañar momentos tan importantes.”

Para muchas personas en redes sociales, el video representa una despedida llena de amor, respeto y gratitud hacia un ser que, aunque pequeño, dejó una huella enorme en su familia.

Entre los comentarios, cientos de usuarios coincidieron en algo: los perros no solo son mascotas, son parte de la familia. Y Cataleya, sin duda, fue despedida como tal.