Cómo evitar que te caiga un rayo, ¿Cuál es la probabilidad de que te caiga uno?

Uno de los peligros de los que todos tememos pero poco sabemos es acerca de ser alcanzado por un rayo. por ello es que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aconseja que: “Cuando el trueno ruge, entra a casa”. En Fuerza Informativa Azteca te contamos Cómo evitar que te caiga un rayo.

En cuanto veas un rayo, escuches un relámpago o simplemente el cielo te parezca amenazante, lo mejor que puedes hacer es ingresar a un inmueble o al interior de tu casa lo más rápido posible.

Ron Holle, meteorólogo y especialista en seguridad contra rayos del Consejo Nacional de Seguridad contra Rayos, señala que: “Lo más importante es que estés a salvo dentro de un edificio grande y sustancial o de un vehículo totalmente cerrado y con techo metálico.Cualquier lugar fuera de esos dos lugares no es seguro”.

Si escuchas un rayo mientras te encuentras acampando o en la playa, sin que te puedas resguardar en un inmueble grande, debes buscar refugio inmediatamente en un vehículo. El Servicio Meteorológico Nacional señala que debes esperar 30 minutos desde la última vez que escuchaste un trueno para poder salir del vehículo.

Respecto a los motociclistas o ciclistas también deben detenerse y buscar resguardo en un edificio seguro, además de esperar 30 minutos desde el último estruendo.

Cuál es la probabilidad de que te caiga un rayo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), señalan que la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es menor a una entre un millón.

Los hombres tienen un 5 por ciento más de probabilidades de ser alcanzados por un rayo que en el caso de las mujeres. De hecho, la mayor parte de las personas afectadas por estos fenómenos meteorológicos son hombres de entre 15 y 35 años de edad.

Es lógico si tenemos en cuenta que gran parte de las personas que sufren la caída de un rayo se dedican a la construcción o trabajan en el sector agropecuario. El mayor número de personas afectadas por rayos tienen lugar durante el verano, sobre todo en el mes de julio y a última hora de la tarde, que es cuando suele haber más cantidad de lluvia.

Consejos de seguridad ante la caída de algún rayo

Permanezca atento

Manténgase informado del pronóstico del tiempo antes de participar en actividades al aire libre. Si se anuncia tormentas eléctricas, evite realizar el viaje o la actividad al aire libre o asegúrese de que haya un lugar cercano adecuado donde se pueda refugiar.

Vaya al interior

Cuando oiga oiga un trueno busque un refugio seguro y cerrado como casas, oficinas, centros comerciales y los vehículos de techo duro con las ventanillas cerradas.



Agáchese cerca del suelo

Si se encuentra en un lugar abierto, póngase en cuclillas como una pelota, con rodillas y pies juntos, la cabeza baja, además de las manos sobre las orejas de modo de estar lo más cerca del suelo y hacer el menor contacto posible con el suelo.



Sepárese de los demás

Si usted está con un grupo de personas durante una tormenta eléctrica, sepárese de los demás. Esto reducirá la cantidad de lesiones en caso de que caiga un rayo al suelo.

Evite el agua

NO se bañe, no lave los platos ni tenga ningún otro tipo de contacto con agua mientras dure la tormenta eléctrica, porque la electricidad del rayo puede conducirse por las cañerías de la casa.

Evite equipos electrónicos

No utilice la computadora, PC, el sistema de videojuegos, lavadora, secadora de ropa, estufa o cocina ni nada que esté conectado a un enchufe eléctrico. La electricidad de los rayos puede conducirse por los sistemas eléctricos.

Evite los teléfonos con cable

No es seguro usar los teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. No los use. Sin embargo, sí es seguro usar los teléfonos inalámbricos y celulares durante una tormenta.

Evite ventanas, puertas, porches y el concreto

No se recueste sobre un piso de concreto durante una tormenta eléctrica. Evite también apoyarse contra las paredes de concreto. La electricidad de los rayos puede conducirse por los cables y las barras de metal que hay en las paredes y los pisos de concreto.