Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez

El Gobierno de Perú anunció este lunes 3 de noviembre que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que se le concedió asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra del Gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Cabe recordar que la funcionaria fue procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de 2022, por lo que la decisión de romper relaciones se tomó ante lo que Perú calificó como un “acto inamistoso”.

#ÚLTIMO | Canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la expremier Betssy Chávez fue asilada en la embajada mexicana. pic.twitter.com/yqatpqSgFy — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 3, 2025

El canciller explicó que tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum como el anterior han intervenido de forma reiterada en asuntos internos del país sudamericano, por lo que esta decisión responde a la defensa de la soberanía.

¿Quién es Betssy Chávez?

Betssy Chávez, quien ocupó el cargo de presidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo, enfrenta un proceso legal en Perú.

Fue detenida en 2023 y es investigada por el presunto delito de conspiración y su presunta participación en el intento de autogolpe ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso.

Conceden asilo a exprimera ministra en Lima, Perú

De acuerdo con primeros reportes, la exprimera ministra ingresó a la sede diplomática de México en Lima en busca de protección, y este lunes el Gobierno peruano confirmó que ya se le concedió asilo político.

Según el canciller, su permanencia en la residencia mexicana constituye una intromisión que Lima considera inadmisible.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, expresó De Zela al leer el comunicado oficial. Añadió que la presencia de Chávez en la Embajada mexicana representa una falta de respeto hacia las instituciones peruanas.