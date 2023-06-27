Petro condecora a participantes del rescate de niños de la selva

Líderes indígenas y militares que formaron parte de las brigadas de la Operación Esperanza, para el rescate de los niños extraviados en la selva colombiana el pasado primero de mayo cuando se accidentó la avioneta en la que viajaban.

En su discurso en la Casa de Nariño, Petro reconoció el esfuerzo de los participantes y les dijo "Se ha establecido un puente entre el Estado y las comunidades. Ustedes, miembros de las Fuerzas Militares, apoyados de satélites y ustedes, queridos indígenas, con la ayuda del Yagé. Ya no se discute si el saber occidental o el tradicional es más importante. Juntos, trajeron de regreso a los niños",

y dijo que a través de ese rescate la "Madre Selva" envió el mensaje "que nos tenemos que entender todos y todas".

El Presidente @petrogustavo condecoró este lunes a los líderes indígenas y miembros de las Fuerzas Militares que participaron en el rescate de los niños devueltos por la madre Selva y señaló que este “debe ser el inicio a una nueva fase de entendimiento nacional”. pic.twitter.com/CRYgSs0mbt — Resistencia en Colombia (@ColResistiendo) June 26, 2023

El presidente colombiano pidió a los colombianos entenderse desde sus distintas culturas y pidió a la sociedad colombiana pactar acuerdos fundamentales alrededor de la defensa de la vida y de los más vulnerables: los niños y los ancianos.

Petro entrego la Orden de Boyacá, segunda distinción en importancia para los militares y la primera para civiles, a los participantes del operativo de búsqueda y también a la madre de Wilson, el perro rastreador que ayudó a localizar a los niños y que aún está extraviado en la Amazonía.

¿Cómo se perdieron los niños en la selva?

El primero de mayo, una aeronave tipo Cessna de matrícula HK-2803 fue reportada como desaparecida cuando cubría la ruta Araracuara-San José del Guaviare. A bordo viajaban: el piloto Hernán Murcia, el líder indígena Herman Mendoza, así como Magdalena Mucutuy, junto con sus cuatro hijos: Lesly de 13 años, Soleiny de 9, Tien Noriel de 4 y Cristin Neriman de 11 meses.

El 15 de mayo fuerzas militares encontraron la aeronave en la zona rural de Palma Rosa en Caquetá con los cuerpos de los adultos fallecidos e indicios de que los niños seguían con vida, de inmediato comunidades indígenas de Araracuara, Buenos Aires, Mitú, Puerto Leguízamo, Florencia y Cauca se unieron a la búsqueda de los niños, junto con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.

También participaron personal de las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El pasado día 9 de este mes, Petro anunció el hallazgo de los menores.