Pidieron justicia por 4 meses y ahora los investigan a ellos: El calvario de los padres de Ximena, estudiante fallecida de la UJAT

La exigencia de una familia desesperada por la muerte de su hija de nombre Ximena, desató una serie de malos manejos de la investigación y provocó que la Fiscalía, en lugar de buscar a los verdaderos culpables, se fuera en contra de sus padres.

La estudiante de derecho murió luego de caer de un edificio en las instalaciones de la Universidad de Tabasco.

Videos exponen las horas previas dentro del campus

Las últimas imágenes de Ximena con vida quedaron registradas por las cámaras de vigilancia del Campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en Villahermosa.

En las grabaciones se observa a la joven visiblemente alterada mientras corre, sube y baja las escaleras de la escuela acompañada por otra persona. Poco tiempo después, se reportó que la estudiante cayó desde la azotea del edificio de la Dirección.

Dictamen forense descarta agresión sexual en la caída

Tras ser trasladada de urgencia a un hospital, la estudiante falleció a causa de las heridas provocadas por el impacto.

El director de Servicios Forenses de la Fiscalía de Tabasco, Jesús Solís, detalló que la causa médica de la muerte fue un edema cerebral y una laceración pulmonar severa, lesiones que resultan totalmente compatibles con un politraumatismo por precipitación, añadiendo que en las pruebas periciales se descartaron huellas de violencia sexual.

Familia acusa edición de videos y pérdida de evidencias

La familia de Ximena rechazó desde el primer día la versión oficial del suicidio, sosteniendo que la joven sufría de bullying y que presentaba signos de haber sido drogada o agredida.

Esperanza Jerónimo, madre de la víctima, denunció abiertamente que los videos entregados están editados, que la ropa que vestía su hija no aparece en las bodegas de evidencia y que las autoridades acomodaron los hechos para deslindar de cualquier responsabilidad a los directivos de la UJAT.

Fiscalía da un giro al caso e investiga violencia familiar

Tras cuatro meses de protestas por parte de los familiares, la Fiscalía especializada en feminicidios cambió el rumbo de las indagatorias.

Guadalupe Guzmán, representante de dicha área, informó que la dependencia obtuvo entrevistas y pruebas digitales que apuntan a que Ximena era presunta víctima de violencia familiar ejercida por un integrante de su entorno directo, enfocando el caso penal hacia el propio hogar de la estudiante.

Padres pasan de ser víctimas a implicados en el proceso

Los papás de la joven ya recibieron los citatorios correspondientes para presentarse ante una audiencia judicial, una situación que consideran insólita y un intento por frenar sus exigencias de justicia.

La madre de Ximena aseguró que los mensajes de texto que la Fiscalía intenta usar como prueba están incompletos y carecen de remitente claro, afirmando que se trata de una estrategia para culparlos y cerrar la carpeta de investigación sin detener a los verdaderos responsables.