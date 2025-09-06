Una pipa se impactó contra la barda de una unidad habitacional localizada en la alcaldía Iztapalapa este viernes 5 de septiembre de 2025, ocasionando solo afectación vial en la zona para poder removerla.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Carril y 2, una pipa se impactó en una barda de la Unidad Habitacional San Nicolás Tolentino, al oriente de la CDMX.

Cierran vialidad por choque de pipa en Iztapalapa

Oficiales de la Policía Auxiliar de la SSC de CDMX que tomaron conocimiento del percance se dirigieron al lugar para ayudar en las labores de rescate y vialidad.

Una vez que llegaron al lugar del accidente, solicitaron los equipos de emergencia y realizaron cortes a la circulación para evitar algún otro incidente, debido a la magnitud del impacto.

Pipa que chocó contra barda se quedó sin frenos

El conductor de la pipa, manifestó a los policías que no resultó lesionado y les indicó que, su unidad se quedó sin frenos, lo que provocó que perdiera el control y por eso chocó contra la barda de la Unidad Habitacional San Nicolás Tolentino.

El hombre, de 33 años de edad, fue enterado de sus derechos de lay y trasladado ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Al lugar, se presentó una unidad médica de SAMU y personal de Protección Civil (PC) de la alcaldía para evaluar los daños y realizar los trámites correspondientes con la empresa aseguradora de la pipa.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas que estaban del otro lado de la barda y los daños solo fueron materiales.

“Oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tomaron conocimiento y coadyuvaron en las acciones de rescate y vialidad, con motivo de un tráiler que se impactó contra la barda de una unidad habitacional localizada en la alcaldía Iztapalapa”, informó la institución.

